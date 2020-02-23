«На х** со своей декоммунизацией!»: нардепы «зашкварились» на поздравлениях с 23 февраля

Несколько народных депутатов сегодня публично поздравили всех мужчин с "их днем", хотя и 23 февраля с 2014 года в Украине официально перестал быть праздничным днем, а День защитников Украины у нас празднуется 14 октября. "Зашкварные" публикации парламентариев собрал "Рух Чесно".

Так, "отличился" сегодня представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива. Мало того, что поздравил украинцев с днем советской армии, так еще и нецензурно выразился.

"Да пошли они на х** со своей декоммунизацией!!!" - выругался на странице Кива.





Соратник Кивы, нардеп от "ОПЗЖ" Вадим Рабинович тоже не смог пропустить такой "важный для украинцев" день. Заявил, что служил, а затем поздравил "мужиков". Кроме прочего, написал, что "мы победим".





К числу оппозиционеров присоединился и парламентарий от политсилы "Слуга народа" Максим Бужанский. Кроме поздравления "всех, кто служил и празднует", нардеп предложил "вываливать фото в гимнастерках и тельняшах". Бужанский считает, что есть, что вспомнить, и об этом "нестыдно рассказать".





К слову, напомним, что в день памяти Героев Небесной Сотни Бужанский не поднялся со своего места в зале парламента, когда все встали в знак памяти и почтили погибших минутой молчания.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, как народные депутаты "зашкварились" в день "гостеприимного" принятия эвакуированных украинцев из Уханя. При этом, скандальные публикации разместили "герои" нескольких партий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!