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Месть патриотам, «договорняк» и ядерные отходы: «зашкварные» заявления нардепов об эвакуации украинцев из Уханя

Нардепы заподозрили в размещении эвакуированных из Уханя украинцев политические мотивы, а некоторые пытались "спасти" свои округа через договоренность с Минздравом

сегодня, 15:32
Автор:

• Таисия Ерохина

Месть патриотам, «договорняк» и ядерные отходы: «зашкварные» заявления нардепов об эвакуации украинцев из Уханя

Паника из-за эвакуации украинцев и иностранцев из китайского города Ухань, что в эпицентре коронавирусной эпидемии, охватила не только многих жителей страны, но и народных избранников. Сегодня нардепы от разных политсил эмоционально отреагировали на поселение эвакуированных в том или другом регионе Украины. "Выдающиеся" сообщения парламентариев собрало движение "Чесно".

Так, депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка написал в Facebook, что привозить украинцев из Китая в Львовскую область - это якобы месть за политическую позицию. Депутат заявил, что якобы украинцев везут на Львовщину и подозревает, что выбор региона политически мотивированный. "...или это банальная месть за патриотизм и проукраинскую позицию во время избирательных кампаний", - значится в публикации.

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В свою очередь, Вадим Рабинович с ОПЗЖ распространил "иронический пост" о том, что Украина, кроме эвакуированных, может теперь принять еще и ядерные отходы. "Мы же добрые", - указано в сообщении.

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А вот нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что якобы договорился с Минздравом и на его округ не привезут эвакуированных из Китая. В комментариях заявление нардепа восприняли как с иронией, так и вполне серьезно, некоторые поддержали. Потом публикация со страницы Дубинского "исчезла".

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Как выяснили "Комментарии", еще одна "слуга народа", Людмила Марченко, обращалась в Минздрав. А все ради "предотвращения размещения лиц, эвакуированных из Китая, в санаторий "Медоборы" Тернопольской области".

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Напомним, эксперты назвали причины протестов против "уханьских ведьм".


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Источник: https://www.facebook.com/278157378890644/posts/2942728159100206/
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