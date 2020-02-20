Месть патриотам, «договорняк» и ядерные отходы: «зашкварные» заявления нардепов об эвакуации украинцев из Уханя

Паника из-за эвакуации украинцев и иностранцев из китайского города Ухань, что в эпицентре коронавирусной эпидемии, охватила не только многих жителей страны, но и народных избранников. Сегодня нардепы от разных политсил эмоционально отреагировали на поселение эвакуированных в том или другом регионе Украины. "Выдающиеся" сообщения парламентариев собрало движение "Чесно".

Так, депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка написал в Facebook, что привозить украинцев из Китая в Львовскую область - это якобы месть за политическую позицию. Депутат заявил, что якобы украинцев везут на Львовщину и подозревает, что выбор региона политически мотивированный. "...или это банальная месть за патриотизм и проукраинскую позицию во время избирательных кампаний", - значится в публикации.





В свою очередь, Вадим Рабинович с ОПЗЖ распространил "иронический пост" о том, что Украина, кроме эвакуированных, может теперь принять еще и ядерные отходы. "Мы же добрые", - указано в сообщении.





А вот нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что якобы договорился с Минздравом и на его округ не привезут эвакуированных из Китая. В комментариях заявление нардепа восприняли как с иронией, так и вполне серьезно, некоторые поддержали. Потом публикация со страницы Дубинского "исчезла".





Как выяснили "Комментарии", еще одна "слуга народа", Людмила Марченко, обращалась в Минздрав. А все ради "предотвращения размещения лиц, эвакуированных из Китая, в санаторий "Медоборы" Тернопольской области".





Напомним, эксперты назвали причины протестов против "уханьских ведьм".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!