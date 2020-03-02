Нардепа Илью Киву вызвали в ГБР для вручения сообщения о подозрении

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Народного депутата Украины от "Оппозиционной
платформы — За жизнь" Илью Киву вызвали в Государственное бюро расследований
для вручения письменного сообщения о подозрении в нанесении легких телесных повреждений. Об
этом сообщили на официальном сайте Офиса генерального прокурора Украины.
22 января в киевском ресторане "МОССО" между
народным депутатом Ильей Кивой и ветераном АТО Михаилом Майманом произошла
драка, которую зафиксировала камера видеонаблюдения в заведении. После
инцидента была вызвана полиция, а ветеран АТО Михаил Майман снял побои.
В тот же день генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка принял решение о возбуждении уголовного производства по факту нанесения телесных повреждений народным депутатом гражданину Украины.
Тогда Кива заявил, что Майман "вел себя неадекватно
и выкрикивал нецензурные слова". Также нардеп добавил, что попросил Маймана
вести себя прилично, но тот "совершил удар", чему "предшествовали угрозы в
сети, как в личной переписке, так и публично". В итоге Кива назвал это "системными
действиями против оппозиционного политика, которые начались еще полгода тому
(назад, — ред.)".
В результате этого народный депутат должен был
явиться в ГБР сегодня, 2 марта, в 14:00, где ему должны были вручить письменное
сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — нанесение
легких телесных повреждений.
На текущий момент неизвестно, явился ли Илья Кива в
ГБР в назначенное время.
Как ранее сообщал портал "Комментарии",
экс-президент Петр Порошенко приехал на допрос в ГБР.
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