Язык

Українська

Русский

Coinspot 02.03.2020

BTC/USD

8840.78

ETH/USD

231.01

LTC/USD

61.10

НБУ 02.03.2020

USD/UAH

24.94

EUR/UAH

27.71

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Нардепа Илью Киву вызвали в ГБР для вручения сообщения о подозрении
НОВОСТИ Все новости

Нардепа Илью Киву вызвали в ГБР для вручения сообщения о подозрении

Депутат от ОПЗЖ подрался с ветераном АТО в киевском ресторане 22 января.

сегодня, 18:53
Автор:

• Антон Варанов

Нардепа Илью Киву вызвали в ГБР для вручения сообщения о подозрении

Народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илью Киву вызвали в Государственное бюро расследований для вручения письменного сообщения о подозрении в нанесении легких телесных повреждений. Об этом сообщили на официальном сайте Офиса генерального прокурора Украины.

22 января в киевском ресторане "МОССО" между народным депутатом Ильей Кивой и ветераном АТО Михаилом Майманом произошла драка, которую зафиксировала камера видеонаблюдения в заведении. После инцидента была вызвана полиция, а ветеран АТО Михаил Майман снял побои.

В тот же день генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка принял решение о возбуждении уголовного производства по факту нанесения телесных повреждений народным депутатом гражданину Украины.

picture

Тогда Кива заявил, что Майман "вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова". Также нардеп добавил, что попросил Маймана вести себя прилично, но тот "совершил удар", чему "предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично". В итоге Кива назвал это "системными действиями против оппозиционного политика, которые начались еще полгода тому (назад, — ред.)".

В результате этого народный депутат должен был явиться в ГБР сегодня, 2 марта, в 14:00, где ему должны были вручить письменное сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — нанесение легких телесных повреждений.

На текущий момент неизвестно, явился ли Илья Кива в ГБР в назначенное время.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", экс-президент Петр Порошенко приехал на допрос в ГБР.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=268259
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...