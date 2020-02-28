Порошенко приехал на допрос в ГБР

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Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР. У входа его приветствовали сторонники, которые собрались у здания Бюро. Пятый президент Украины сообщил, что суд решил закрыть дело, в котором он фигурирует.
"10 минут назад судья Шевченковского суда приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сейчас приглашены на допрос. Постановление отменено. Судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления", - сказал Порошенко.
Нардеп также отметил, что считает допрос и производства политически мотивированными.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) осуществить принудительный привод пятого президента Петра Порошенко на допросы в ГБР 28 февраля и 6 марта.
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