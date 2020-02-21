Суд разрешил ГБР осуществить принудительный привод Порошенко

Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) осуществить принудительный привод пятого президента Петра Порошенко на допросы в ГБР 28 февраля и 6 марта. Об этом сообщает "Украинская правда".



Также об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский на своей странице в Facebook. Он опубликовал постановление суда, которое касается допроса в феврале и в котором говорится, что суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР Корецкого А.П.

Отмечается, что Петра Порошенко вызывают на допрос по делу, возбужденному 27 июня 2019 года по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст. 367 (служебная халатность) и ч.2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса.

В свою очередь адвокат экс-президента Игорь Головань на своей странице в Facebook заявил, что это "тайное" решение, а суд не сообщил Порошенко о своем заседании согласно законодательству. Также адвокат отметил, что решение должен был принимать не Печерский суд, а Шевченковский.

Ранее "Комментарии" писали о том, что мешает и что может помочь довести пятого президента Украины Петра Порошенко до суда.

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