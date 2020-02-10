«Дела Порошенко»: что мешает и что может помочь довести пятого президента до суда

Пятый президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом производств, открытых против него Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) по двум статьям – о незаконном присвоении имущества и отмывании средств. Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) готовит материалы для принудительного привода Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о шансах довести до суда хоть одно из производств, в которых фигурирует экс-президент.



Факторы, играющие против Порошенко

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров напоминает, что на текущий момент Порошенко является фигурантом 12 различных производств.

"Это – следствие его абсолютной самоуверенности и безалаберности в "президентском" периоде жизни. Слишком многие политики и предприниматели считают Петра Алексеевича источником своих бед в те годы. Сила противодействия теперь пытается вернуть долг сторицей, – подчеркивает политконсультант. – Есть ли реальные перспективы увидеть "весенние посадки", активно обещавшиеся нынешней властью в предвыборных баталиях? На текущий момент – не похоже".

Скорость и активность процесса расследований больше напоминают стратегию сдерживания политических амбиций Порошенко, который "окормляет" определенную часть радикальных группировок, поясняет Бодров.

"Власть рассматривает эти группы как одну из угроз для своей стабильности внутри страны и имиджа за ее пределами. В решениях, которые стоят на повестке дня – рынок земли, взаимоотношения вокруг газовой трубы и Укрзализныци, приватизация ряда объектов – слишком много денег и интересов, чтобы позволить кому-либо вести себя "громко". Ведь деньги любят тишину, а инвесторы – стабильность, пусть и условную", – говорит эксперт.

При этом, по словам Бодрова, против Порошенко играет целый ряд факторов.

"Это и провал импичмента президента Дональда Трампа, что дает сигнал ряду высших чиновников в Украине о необходимости реагировать на пожелания Руди Джулиани (личный адвокат президента США – прим. ред.) в сфере расследований "интимных отношений" демократов и прежней власти в Украине, – отмечает эксперт. – И "занятость" геополитической грибницы, усадившей высших силовиков страны в свои кресла, "спасением рядового Сытника" (речь о директоре Национального антикоррупционного бюро Украины Артеме Сытнике, который за незадекларированный элитный отдых внесен в реестр коррупционеров – прим. ред.), удержанием кресла под генпрокурором Рябошапкой".

Но всё это, считает политконсультант, лишь попутные факторы. Этого мало. Настоящую угрозу, по его мнению, для Порошенко может представлять только ухудшение его дел на Западе.

"Если там сложатся обстоятельства, которые потребуют активизации политического скандала вокруг "украинского трека" во внутриамериканских разборках (или, например, реквизиции его активов), тогда и возникнут реальные риски для пятого президента. Да и те – не смертельные. Ведь наши силовики – это "продукт" консультаций со стороны другого крыла западного политикума", – подытожил эксперт.

В отношении Порошенко у власти есть два пути

Юрист, правозащитник, народный депутат Украины 8 созыва, эксперт по реформированию правоохранительных органов, органов юстиции и судебной ветви власти Украинского института будущего Андрей Помазанов, комментируя информация об открытии НАБУ очередного уголовного производства в отношении деятельности пятого президента Украины Петра Порошенко, интересным фактом в данном контексте считает то, что заставил открыть соответствующее уголовное производство Высший антикоррупционный суд Украины.

"Такая информация может свидетельствовать о том, что НАБУ ранее отказывало в уголовном преследовании Порошенко по этим фактам, – подчеркивает Помазанов. – Несмотря на "коррупционную" историю самого руководителя НАБУ Артема Сытника, такие действия в отношении "открытия-неоткрытия" производств против Порошенко больше напоминают танцы с бубном отдельно взятого правоохранительного органа вокруг беспрецедентного для Украины преследования экс-президента и его окружения".

Сегодня, по мнению эксперта, внутри властных структур происходит огромная борьба за то, будут ли работать антикоррупционные правоохранительные органы так, как прописано в законе (бороться с коррупцией), или будут и дальше выполнять указания топ-чиновников в части преследования отдельно взятых лиц.

"В случае развития событий относительно Петра Порошенко по первому сценарию, пятому президенту придется доказывать свою правоту и непричастность к любого рода злоупотреблениям и коррупции в суде, – уверен Помазанов. – Если же власть пойдет по ложному пути, пытаясь заработать политические дивиденды, танцуя на костях предшественников, уголовные производства будут обречены на провал, а общество снова начнет удивляться своему выбору".

Дело против Порошенко может быть стартом его предвыборной кампании

Все предыдущие попытки привлечь пятого президента Украины к ответственности представляли собой скорее медийную кампанию, чем реальный следственный процесс, считает политтехнолог Александр Курбан.

"Ранее упоминались два десятка эпизодов, по которым у следователей, якобы имеются вопросы. Но на деле по всем эпизодам Порошенко проходил как свидетель. Особо показательным в этом плане стал вызов его в ГБР (на 21 и 24 января), в тот момент, когда он собирался лететь в Давос. В повестках снова было указанно, что его вызывают как свидетеля, – подчеркивает Курбан. – Всякие заявления о принудительном характере привода Порошенко или перспективе оформления ему статуса подозреваемого – не более чем пиар новой власти. Он не собирается уклоняться. Наоборот, каждый поход к следователям, для пятого президента – повод в очередной раз выйти в эфир не только на принадлежащих ему 5-ом и "Прямом" каналах, и предстать жертвой своеволия ЗЕ-команды".

"Дело Порошенко" до суда однозначно не дойдет, уверен политтехнолог.

"А если его попробуют слепить по аналогии с аваковским судилищем над волонтерами и ветеранами, то Зеленский и его окружение сильно проиграют, – считает Курбан. – Во-первых, наше общество всегда на стороне жертв судебной и правоохранительной систем. Во-вторых, международный резонанс окончательно утопит имидж Зеленского. В-третьих, это станет стартом подготовительного этапа предвыборной кампании Порошенко на следующие президентские выборы, его политической силы на местные (осенью) и возможно на досрочные парламентские".

Как ранее писали "Комментарии", эксперты проанализировали иски о политическом преследовании и производства, где пятый президент Петр Порошенко выступает свидетелем.

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