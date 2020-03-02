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Министерство культуры запустило и представило телеканал для оккупированных территорий ЛНР и ДНР

Главной целью нового телеканала создатели называют «деоккупацию сознания» украинцев.

сегодня, 22:51
Автор:

• Антон Варанов

Министерство культуры запустило и представило телеканал для оккупированных территорий ЛНР и ДНР

Министерство культуры Украины на презентации нового телеканала для оккупированных территорий под названием "Дом" рассказало о его запуске, особенностях и целях.

С 1 марта "Дом" начал вещание в тестовом режиме, а его главную цель определили как "деоккупация сознания" украинцев на временно оккупированных территориях. Его бюджет в 2020 году — 257 млн грн.

В презентации приняли участие заместители главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк, исполняющая обязанности генерального директора UATV Юлия Островская, заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, а также первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук.

По словам исполняющей обязанности генерального директора UATV Юлии Островской, 54% украинцев на оккупированных территориях не получают доступ к украинскому телевидению, а 43% — даже к украинским сайтам.

На телеканале планируют показывать премиальный контент, который включает спортивные трансляции, сериалы и многое другое. В скором времени планируется запуск собственных новостей и ток-шоу.

"Дом" будет транслировать контент на русском и украинском языках, но пока только в цифровом виде — на спутнике и кабеле он будет доступен позже. Новости планируются не только региональные, но и касающиеся всей Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты оценили целесообразность нового телеканала с украинским вещанием на Донбасс.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RHLhYYQyeqU
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