Министерство культуры запустило и представило телеканал для оккупированных территорий ЛНР и ДНР

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Министерство культуры
Украины на презентации нового телеканала для оккупированных территорий под
названием "Дом" рассказало о его запуске, особенностях и целях.
С 1 марта "Дом" начал
вещание в тестовом режиме, а его главную цель определили как "деоккупация сознания"
украинцев на временно оккупированных территориях. Его бюджет в 2020 году — 257
млн грн.
В презентации приняли
участие заместители главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и Юрий
Костюк, исполняющая обязанности генерального директора UATV Юлия Островская, заместитель главы комитета
Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики
Никита Потураев, а также первый заместитель министра культуры Анатолий
Максимчук.
По словам исполняющей обязанности генерального директора UATV Юлии Островской, 54% украинцев на оккупированных территориях не получают доступ к украинскому телевидению, а 43% — даже к украинским сайтам.
На телеканале планируют показывать премиальный контент, который включает спортивные трансляции, сериалы и многое другое. В скором времени планируется запуск собственных новостей и ток-шоу.
"Дом" будет транслировать контент на русском и украинском языках, но пока только в цифровом виде — на спутнике и кабеле он будет доступен позже. Новости планируются не только региональные, но и касающиеся всей Украины.
Как сообщал портал "Комментарии", эксперты оценили целесообразность нового телеканала с украинским вещанием на Донбасс.
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