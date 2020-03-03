Те самые «посадки» весной: эксперты рассказали, ждать ли новых уголовных дел и кто может попасть под удар

Глава партии "Слуга народа" (СН), замглавы одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко уверяет, что этой весной точно начнутся "посадки". Произойдет ли это, и кто может стать кандидатом на "посадку", эксперты рассказали изданию "Комментарии".

По словам Корниенко, пришла весна, многие ожидают от Зе-команды "посадки", которые были обещаны еще в прошлом году. Прошлой весной, поясняет глава СН, этого по понятным причинам сделать не успели (Владимир Зеленский стал президентом лишь в мае, а укрепился в парламенте благодаря досрочным выборам только к концу лета). Но этой весной "посадки" будут. Об этом, в частности, намерены говорить с руководством Генпрокуратуры и антикоррупционных органов 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады.

""Посадки" станут восприниматься как репрессии"

Очевидно, команда Зеленского несколько фрустрирована результатами соцопросов, которые свидетельствуют о стремительном падении доверия избирателей к Зеленскому и "Слуге народа". Поэтому ищут "фишки" для поднятия рейтинга, комментирует обещание "посадок" политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий.

"Но это уже вряд ли сработает, – считает политэксперт. – Падение доверия достигло таких масштабов, что большая часть "посадок", если они будут явно необоснованны, станут восприниматься как репрессии – и еще более понижать рейтинги власти".

По мнению Палия, сейчас для остановки падения популярности власти необходимо демонстрировать не пиарные "фишечки", а адекватность в политике, экономике, безопасности.

"В обществе потеряно доверие к власти как к источнику вменяемых решений, в результате которых общество может себя чувствовать спокойно, – поясняет политэксперт. – Если же власть будет обращаться к беззаконию и репрессиям, это быстро делегитимизирует ее. Поэтому вменяемость и законность должны быть ориентиром для Зеленского и его команды. Но пока не похоже, что президент это понимает. Возможно, причина в том, что, как признался сам Зеленский, ему некогда думать стратегически".

"Прокуратура как государственная институция почти полностью развалена"

Адвокат, председатель ОО "Антирейдерский центр" Дмитрий Йовдий напоминает, что "посадки" нам обещают уже давно. Но, к сожалению, надежды на эффективную работу правоохранительной системы не оправдались.

"Те процессы, которые происходят в правоохранительных органах (в частности в прокуратуре), реформой назвать нельзя, – уверен эксперт. – Под красивыми лозунгами просто происходит постоянная перестановка кадров, не более. По существу, за последние полгода прокуратура как государственная институция почти полностью развалена – и более не способна выполнять своих функций".

По мнению Дмитрий Йовдия, относительно привлечения к уголовной ответственности топ-чиновников мы наблюдаем ту же картину, что и при предыдущем генпрокуроре: спортивный принцип "задержали-"обилетили"-отпустили". И пока, подчеркивает адвокат, нет никаких тенденций, способных изменить ситуацию к лучшему.

"Вместе с тем, как и раньше, органы Национальной полиции и СБУ продолжают использоваться в качестве инструмента давления на бизнес. В последнее время такая тенденция только усилилась, о чем свидетельствуют численные обыски, "маски-шоу" в офисах компаний", – резюмирует эксперт.

"Вряд ли удастся посадить пятого президента"

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов обращает внимание, что борьба с коррупцией при новой власти осталась на том же уровне, что и при предыдущей. А именно – фиктивной.

"Свинарчука-Гладковского какое-то время подержали и отпустили (он теперь даже судится с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции). С заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц Грымчаком – та же история. Пашинского и вовсе не за коррупцию брали – и он тоже свободен, – напоминает эксперт. – А народ у нас, как в Древнем Риме, требует хлеба и зрелищ. С "хлебом" (ростом благосостояния) у нас проблемы. Экономика сокращается, а глобальный мировой кризис, о котором давно говорят и который может ускориться в связи с эпидемией коронавируса, ударит по Украине больнее, чем по другим странам. Так что нужно демонстрировать зрелища. И "посадки" в этом смысле – самое оно".

Но для начала, скорее всего, проведут определенные кадровые перестановки. И есть большая вероятность, отмечает Спиридонов, что своих постов лишаться генпрокурор Рябошапка и директор Национального антикорруционного бюро Украины (НБУ) Сытник. А потом, надо полагать, начнется "охота".

"Как бы некоторым ни хотелось, но вряд ли удастся посадить пятого президента – Порошенко. Многочисленными вызовами на допрос (пока как свидетеля) в Госбюро расследований его скорее изматывают. Как рыбак крупную рыбу, которую тяжело вытянуть, но можно измотать, – поясняет эксперт УИП. – Порошенко тратит деньги на адвокатов, переписывает бизнес, вынужден отменять те или иные поездки, чтобы прийти на беседы со следователем. Нервничает… И пока этого новой власти достаточно. Тем более, что даже сами вызовы Порошенко на допрос – это уже в каком-то роде шоу".

Попытаться же "посадить" могут людей уровня замминистров (как того же Грымчака), политиков второго эшелона, считает Спиридонов. И скорее всего – времен Порошенко. Представителей "попередньої злочинної влади". Впрочем, не исключено, что удары будут наноситься и по представителям власти времен Януковича.

"Команды "фас" для того, чтобы сажать представителей нынешней власти, пока не было. Но если лодка будет сильно шататься, а рейтинг продолжать лететь вниз, могут посадить и кого-то из Зе-команды, – не исключает Спиридонов. – Не будем забывать и о том, что примерно на две трети мэров у правоохранителей и спецслужб есть определенные "папочки" с перечислением их правонарушений. Так что многие градоначальники "подвешены на крюке". И если будут излишне самостоятельны, эти дела могу активизировать. Это касается, к примеру, градоначальников Харькова и Одессы – Кернеса и Труханова. Под местные выборы все это будет очень актуально".

Эксперт уверен, что возможные вручения повесток, препровождение в СИЗО, судебные процессы над чиновниками будут использоваться властью для отвлечения народа от насущных проблем. К тому же, подчеркивает Спиридонов, задержанных по обвинению в коррупции и прочих злоупотреблениях зачастую "доят", получая от них определенные средства (и официально – в качестве залога, и неофициально), а потом отпускают.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты рассказали, какие кадровые перестановки в правительстве можно ожидать на этой неделе.

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