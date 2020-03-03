"Девочки, весна пришла": Кива задарил женщин в Раде цветами

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива сегодня пришел на работу в Верховную Раду в приподнятом настроении и вместе со своими помощниками начал дарить букеты тюльпанов всем женщинам, которые встречались ему в кулуарах. Об этом передает "24 канал", опубликовав видео в Facebook.

"Весна пришла, девочки, с праздником весны, будьте счастливы и всегда красивы", - сопровождал Кива словами свою внезапную акцию.

Среди тех девушек, которые с радостью принимали свежие букеты, нашлась и та, которая принципиально отказалась брать тюльпаны от одиозного нардепа.

"Спасибо, но мне от вас ничего не надо", - сказала сотрудница "24 канала".

Кива отреагировал на отказ довольно спокойно и усмехнулся, что в его действиях усмотрели сексизм.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илья Кива, будучи замешанным далеко не в первом скандале, а на этот раз в переписке с самым вздорным политиком России Владимиром Жириновским, объяснил это тем, что общался с Дедом Морозом.





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