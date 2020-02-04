"Это был Дед Мороз": Кива прокомментировал переписку с Жириновским

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Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, которого сегодня СМИ якобы поймали на переписке с российским политиком Владимиром Жириновским, прокомментировал обнародованное видео. Комментарий появился на канале Pavlovsky News в Youtube.
На вопрос о том, действительно ли сегодня в стенах парламента политик переписывался с депутатом Госдумы России Владимиром Жириновским, Кива ответил так: "Серьезно? И что? Господи, а кто это по вашему? Это был Дед Мороз, как например". Далее Кива добавил, что не в курсе, что именно "подсмотрели журналисты" и ему необходимо перечитать свои переписки, поскольку утром было много информации.
"А в чем проблема, я прошу прощения? Государственная Дума России, парламентарий, мы же стараемся как-то найти компромиссы и точки соприкосновения. Нам же нужно вернуть территории и восстановить экономические отношения, которые укрепят благосостояние украинского народа", - сказал Кива.
Политик добавил,
что знаком с Жириновским дистанционно, а в Россию "не въезжает".
Ранее издание
"Комментарии" сообщало, что журналисты в очередной раз поймали в
"прицелы" фотокамер неоднозначные переписки парламентариев во время
заседания Верховной Рады. Так, якобы нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива и
российский политик Владимир Жириновский переписывались сегодня, когда в
парламенте кипела работа.
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