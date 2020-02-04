Кива переписывался с Жириновским во время заседания Рады – СМИ

Журналисты в очередной раз поймали в "прицелы" фотокамер неоднозначные переписки парламентариев во время заседания Верховной Рады. Так, якобы нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива и российский политик Владимир Жириновский переписывались сегодня, когда в парламенте кипела работа. Видео переписки опубликовало "TK Media".





Под именем "Жирик…Владимир Вольфович", по данным журналистов, подразумевается депутат Госдумы Российской Федерации и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. На экране телефона можно увидеть, что вчера якобы россиянин написал, что уже "на связи" и спросил о том, набирал ли его якобы украинский нардеп. Сегодняшний ответ содержал приветствие, вопрос о состоянии самочувствия и просьбу перезвонить. На видео якобы Кива печатает сообщение, содержащее ненормативную лексику: "В Раду пришел гом**-премьер со своим п****ским правительством, страну с*** прос*али и с этими п****ами шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету".

После этого человек, похожий на украинского политика, почесал голову, а затем, вероятно, перечитал написанное и заблокировал телефон.

Ранее "Комментарии" писали, что известно о драке нардепа Кивы и ветерана АТО в ресторане Киева.

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