Кива переписывался с Жириновским во время заседания Рады – СМИ

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Журналисты в очередной раз поймали в "прицелы" фотокамер неоднозначные переписки парламентариев во время заседания Верховной Рады. Так, якобы нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива и российский политик Владимир Жириновский переписывались сегодня, когда в парламенте кипела работа. Видео переписки опубликовало "TK Media".
Под именем "Жирик…Владимир Вольфович",
по данным журналистов, подразумевается депутат Госдумы Российской Федерации и
лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. На экране телефона можно увидеть, что
вчера якобы россиянин написал, что уже "на связи" и спросил о том, набирал ли
его якобы украинский нардеп. Сегодняшний ответ содержал приветствие, вопрос о
состоянии самочувствия и просьбу перезвонить. На видео якобы Кива печатает сообщение,
содержащее ненормативную лексику: "В Раду пришел гом**-премьер со своим
п****ским правительством, страну с*** прос*али и с этими п****ами шансов
восстановить экономику и взаимоотношения нету".
После этого человек, похожий на украинского политика, почесал голову, а затем, вероятно, перечитал написанное и заблокировал
телефон.
Ранее "Комментарии" писали, что известно о драке нардепа Кивы и ветерана АТО в ресторане Киева.
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