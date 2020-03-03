В Кабмине пересмотрели границы трех населенных пунктов Украины

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде изменить границы городов в трех украинских областях - Одесской, Хмельницкой и Житомирской. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

В частности, во вторник, 3 марта, на сайте Рады были зарегистрированы соответствующие проекты постановлений, хотя тексты этих проектов, как сообщает информагентство, отсутствуют на сайте Кабмина. Последний этап прохождения постановлений - переданы на рассмотрение руководству.

Так, правительство передаст в парламент такие проекты:

- №3143 об изменении и установлении границ города Овруч Овручского района Житомирской области;

- №3142 об изменении и установлении границ города Городка Городокского района Хмельницкой области;

- №3141 об изменении и установлении границ города Арциза Арцизскому района Одесской области.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что пиар-менеджер, с которой сотрудничал премьер-министр Алексей Гончарук, для подготовки презентации в виде слайд-шоу для правительства поделилась, каково это работать с государственным аппаратом.

"Вы, наверное, думаете, что я сижу попиваю кофеек, мешая сахар куском газовой трубы. А вот презентация делается сама, на энергии фейсбучных экспертов? Но это не так. Над презентацией офис работал сутками. Сверка была в 1:00, 3:00, 5:00, 7:00 и далее по рабочему дню. И это, ох уже поверьте, не один день. И ох уж поверьте не до папиных купальников было. Поэтому официально заявляю, что презентацию мы сделали крутую. Команда, как всегда, сработала на 200%", - заявила Анастасия Махагонова.





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