Хейт из-за работы на Кабмин: у Гончарука заказали слайд-шоу у пиарщиков за бюджетные деньги

В Сети возник скандал из-за презентации отчета правительства Алексея Гончарука, который премьер-министр планирует на днях представить в Раде. Как оказалось, презентацию в виде слайд-шоу для правительства подготовило пиар-агентство Magonova & Partners. Однако несамостоятельность Кабмина не устроила некоторых "слуг" и вызвала волну народного хейта.

Так, депутата от фракции "Слуга Народа" Максима Бужанского возмутило, что в Кабмине прибегли к услугам пиарщиков, заплатив им 84 тысячи бюджетных гривен. Бужанский на своей странице в "Фейсбук" в доказательство демонстрирует ссылку на сайт prozorro. И хоть нардеп раскритиковал премьера, интернет-пользователи переметнулись изучать, кто же такая Анастасия Макогонова, которая, собственно, и проделала работу для правительства. В Сети начали публиковать архивные фото и посты девушки, на что вскоре последовал ответ от совладелицы агентства.

"Друзяшечки, спасибо за мои фото в купальнике, которое опубликовали в сети. Я там хорошо получилась. Купальник мне, кстати, папа подарил. Я даже не уверена, что мне на фото есть 18. Так что аккуратней там", - пишет Анастасия. Пиарщица в двух словах рассказала, каково же работать для Кабинета министров. "Вы, наверное, думаете, что я сижу попиваю кофеек, мешая сахар куском газовой трубы. А вот презентация делается сама, на энергии фейсбучных экспертов? Но это не так, - говорит девушка. - Над презентацией офис работал сутками. Сверка была в 1:00, 3:00, 5:00, 7:00 и далее по рабочему дню. И это, ох уже поверьте, не один день. И ох уж поверьте не до папиных купальников было. Поэтому официально заявляю, что презентацию мы сделали крутую. Команда, как всегда, сработала на 200%".

Ранее "Комментарии" писали о том, что премьер анонсировал нововведения на 2020 год. Так, госаппарат будет сокращен минимум на 10%, чтобы сделать структуру более эффективной. Кроме того, Гончарук сообщил, что в Кабмине может появиться новая должность для вице-премьера, а Министерство ветеранов и оккупированных территорий будет разделено.

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