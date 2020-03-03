"9 мая Украина обязана отметить бессмертный подвиг народа", - Медведчук

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления "О праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне". Об этом сообщается на сайте политической силы со слов главы совета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

"9 мая 2020 года исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941‒1945 годов. Учитывая определяющее значение праздника Победы для Украины, с целью отметить бессмертный подвиг народа, почтить память павших, а также с целью усиления социальной защиты ветеранов войны, утверждения традиций уважительного отношения к ним и создания условий для сохранения памяти о Великой Победе, ОПЗЖ выступает с требованием отметить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне", - указал оппозиционный нардеп.

Кроме того, по словам парламентария, партия потребовала от Кабмина обеспечить выплату единовременной денежной помощи в размере не менее десяти прожиточных минимумов ветеранам войны, бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, лицам, насильно вывезенным с территории бывшего ССР на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, а также другим категориям населения, указанным в проекте постановления.

Медведчук особо подчеркнул, что при организации и проведении мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы должна быть использована символика времен ВОВ.

"Также постановлением предусмотрено проведение Министерством образования и науки в учреждениях общего среднего образования, учреждениях профессионального и высшего образования открытых уроков памяти, встреч с ветеранами войны", – подытожил политик.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "ОПЗЖ" отметили, что только их народные депутаты отдали дань памяти в День освобождения Украины от нацистов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!