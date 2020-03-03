По 100 тыс. грн: освобожденным из плена украинцам выплачивают помощь от государства

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Освобожденные из плена в
рамках обмена с самопровозглашенными республиками на временно оккупированных
территориях Луганских и Донецких областей начали получать по 100 тысяч гривен
государственной помощи. Об этом сообщает Hromadske со
ссылкой на Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий
и внутренне перемещенных лиц.
По словам
руководительницы министерства Оксаны Коляды, деньги уже начали поступать на
банковские карты. Она написала, что средства получат 65 человек, среди которых и
военнослужащие, и гражданские.
Решение принято
Межведомственной комиссией при Министерстве ветеранов. "По остальным заявленным
29 декабря 2019 работа ведется", — отметила Коляда, напомнив, что с некоторыми
хотят пообщаться правоохранительные органы.
29 декабря Украина и
так называемые "Л/ДНР" провели обмен удерживаемыми лицами, в результате которого
домой вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военнослужащих и 64 гражданских
лица. Украина взамен передала 127 человек, среди которых экс-беркутовцы.
Как сообщал портал "Комментарии",
российским военным разрешили обстреливать украинские позиции на Донбассе.
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