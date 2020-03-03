По 100 тыс. грн: освобожденным из плена украинцам выплачивают помощь от государства

Освобожденные из плена в рамках обмена с самопровозглашенными республиками на временно оккупированных территориях Луганских и Донецких областей начали получать по 100 тысяч гривен государственной помощи. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.



По словам руководительницы министерства Оксаны Коляды, деньги уже начали поступать на банковские карты. Она написала, что средства получат 65 человек, среди которых и военнослужащие, и гражданские.

Решение принято Межведомственной комиссией при Министерстве ветеранов. "По остальным заявленным 29 декабря 2019 работа ведется", — отметила Коляда, напомнив, что с некоторыми хотят пообщаться правоохранительные органы.

29 декабря Украина и так называемые "Л/ДНР" провели обмен удерживаемыми лицами, в результате которого домой вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военнослужащих и 64 гражданских лица. Украина взамен передала 127 человек, среди которых экс-беркутовцы.

Как сообщал портал "Комментарии", российским военным разрешили обстреливать украинские позиции на Донбассе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!