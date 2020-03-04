"Это шоу": в день отставки Гончарука нардепы от "Европейской солидарности" попросили выдавать в Раде попкорн

Вчера, 3 марта, в связи с анонсированным на сегодня внеочередным заседанием Верховной Рады, где должна состояться полная перезагрузка Кабмина, включая его главу Алексея Гончарука, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев с коллегами написал заявление, где просит обеспечить столовую в Верховной Раде порциями попкорна. Об этом сообщается на странице политолога Владислава Дзивидзвинского в Facebook.

К публикации приложено фото заявление на имя спикера парламента Дмитрия Разумкова.

"Уважаемый Дмитрий Александрович! Просим дать поручение Аппарату Верховной Рады для срочного обеспечения в наличии и продаж попкорна на 4 марта в столовой парламента", - указано в тексте заявления.

Подписан документ самим Арьевым, его коллегой по фракции Николаем Величковичем и бывшим нардепом от "БПП" Алексеем Гончаренко.

Сам нардеп Владимир Арьев подтвердил в эксклюзивном комментарии нашей редакции, что данный документ не является шуточным, поскольку в политикуме Украины давно происходит шоу-постановка, которое нужно смотреть с соответствующими атрибутами, а сегодняшнее заседание - едва ли не апофеоз представления.

"Вы же понимаете, что все, что происходит это шоу, постановка, главное лицо государства - киноактер, поэтому мы подали заявление через моего помощника. Не знаю, было ли оно зарегистрировано, но попкорна в столовой не оказалось. Придется просить помощников, чтоб обеспечили нашу партию", - не без иронии отметил депутат.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде сегодня проходит рассмотрение отставки премьер-министра Алексея Гончарука, что предусматривает полную перезагрузку правительства.

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