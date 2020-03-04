"Власть не желает расследовать трагические события в Одессе", – ОПЗЖ

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" в очередной раз отметила, что не даст провалить расследование трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщается на сайте партии.

В сообщении указано, что 3 марта 2020 года депутатами Одесского облсовета по инициативе главы Одесской ОГА Максима Куцего было принято решение снять с повестки дня вопрос об установке памятника погибшим 2 мая 2014 года.

"В своем Facebook господин Куцый написал: "Руководство областного совета поддержало мою инициативу о снятии этого пункта в повестке дня на сессии областного совета."Я поддерживаю желание обратиться в правоохранительные органы для расследования событий. Но прошу не раскалывать общество и не делать политические шоу". Это беспрецедентно циничное, политически заангажированное заявление одесского губернатора, который расценивает установление памятника жертвам кровавой трагедии как политическое шоу, не вызвало критики ни со стороны Офиса президента, ни со стороны самого главы государства. Зеленский оказался достойным продолжателем политики Порошенко. Именно режим Порошенко – Парубия сделал все для того, чтобы виновные не были найдены и наказаны", - возмущены парламентарии "ОПЗЖ".

Здесь же убеждены, что Куцый применил пиар-ход со своим обещанием обратиться в правоохранительные органы для проведения детального расследования, а на самом деле никто искать виновников трагедии не намерен.

"Установить виновных и привлечь их к ответственности ‒ это требование общества. И дело чести для Зеленского и его команды. И перед лицом мировой общественности, и перед лицом украинских граждан", - резюмировали в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, ранее портал "Комментарии сообщал, что ранее подобное заявление в отношении расследования гибели людей в одесском Доме профсоюзов делал и персонально глава политсовета "ОПЗЖ" Виктор Медведчук.

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