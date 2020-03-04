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Верховная Рада снова соберется для внеочередного заседания по вопросу Руслана Рябошапки

152 нардепа потребовали созвать внеочередное заседание.

4 марта 2020, 23:58
Автор:

• Антон Варанов

Верховная Рада снова соберется для внеочередного заседания по вопросу Руслана Рябошапки

Вечером в четверг, 5 марта, пройдет внеочередное заседание Верховной Рады Украины, о котором объявил Дмитрий Разумков. Главный и единственный вопрос этого заседания — недоверие к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. Об этом сообщает "Украинская правда".

Спикер ВР заявил, что 152 народных депутата Украины потребовали созвать внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. Также Разумков уточнил, что на заседании будет рассмотрен только этот вопрос.

4 марта комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать о выражении недоверия Рябошапке. В итоге 17 из 25 членов комитета проголосовали положительно.

Источник УП сообщил, что новым генпрокурором Украины может стать Сергей Ионушас — депутат "Слуги народа" и замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Как сообщал портал "Комментарии", Тимофей Милованов подробно рассказал о причинах своей отставки.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/4/7242560/
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