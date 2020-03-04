Верховная Рада снова соберется для внеочередного заседания по вопросу Руслана Рябошапки

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Вечером в четверг, 5
марта, пройдет внеочередное заседание Верховной Рады Украины, о котором объявил
Дмитрий Разумков. Главный и единственный вопрос этого заседания — недоверие к
генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. Об этом сообщает "Украинская
правда".
Спикер ВР заявил, что
152 народных депутата Украины потребовали созвать внеочередное заседание для
рассмотрения вопроса о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. Также Разумков
уточнил, что на заседании будет рассмотрен только этот вопрос.
4 марта комитет
Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал
парламенту проголосовать о выражении недоверия Рябошапке. В итоге 17 из 25
членов комитета проголосовали положительно.
Источник УП сообщил,
что новым генпрокурором Украины может стать Сергей Ионушас — депутат "Слуги
народа" и замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам
правоохранительной деятельности.
Как сообщал портал "Комментарии",
Тимофей Милованов подробно рассказал о причинах своей отставки.
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