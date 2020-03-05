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Медведчук накануне голосования за Кабмин предупредил Зеленского, чтобы они не занимались имитацией мирного урегулирования на Донбассе

Журналист Александр Зубченко считает, что нужно прислушаться к позиции Виктора Медведчука касательно последних кадровых решений Зеленского

сегодня, 18:40
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Медведчук накануне голосования за Кабмин предупредил Зеленского, чтобы они не занимались имитацией мирного урегулирования на Донбассе

Замена на посту главы МИД Вадима Пристайко на Дмитрия Кулебу призвана убедить, что Киев занимается выполнением Минских соглашений, пишет журналист Александр Зубченко.

"Да, снесли Пристайко, который устроил скандал с празднованием Дня Победы и грозился переписать Минские соглашения прямо на своей дрожащей коленке… А кого поставили на его место? Кулебу, который хоть и не подкатывает штанишки, однако был в обойме Климкина и пытался не допустить возвращения российской делегации в ПАСЕ. Да, он менее токсичен", - сообщил журналист.

По мнению Зубченко, подобная "перестановка" должна была убедить Москву в неких "позитивных подвижках".

"Цель этой комбинации – добиться согласия на проведение очередной бессмысленной и пустой встречи в "нормандском формате. Чтобы Зеленский мог в очередной раз пофотографироваться на фоне мировых лидеров и повысить рейтинг", - считает Зубченко.

Журналист призвал обратить внимание на то, как глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в день голосования за нового премьера и состав Кабмина предупредил Зеленского, что игры в стиле "поменяли шило на мыло" не пройдут.

"Наверное, лишним будет напоминать, что у Путина и Медведчука есть прямой канал общения и что это единственный из украинских топ-политиков, к чьему мнению прислушиваются", - подчеркнул журналист.

В заключении, Зубченко пишет, что на последние кадровые решения Зеленского и ОП нужно смотреть трезвым взглядом. И, продолжает журналист, если Зеленский и Офис президента решили заниматься имитацией мирного урегулирования на Донбассе, то Медведчук заранее предупредил их, что подобные фокусы не пройдут.

Ранее "Комментарии" писали, что названы сильные и слабые стороны обновленного состава министров.


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Источник: http://www.versii.com/news/407018/
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