Медведчук: Рябошапка отправлен в отставку заслуженно

Руслана Рябошапку уволили заслуженно. Так председатель Политсовета партии "Опозиционная платформа - За Жизнь", народный депутат Виктор Медведчук прокомментировал отставку генпрокурора.

Реформа была навязана извне - американским финансистом Соросом, считает оппозиционный политик. Она привела к массовым увольнениям, а сама система прокуратуры начала рушиться.

"Отставку Рябошапки наша фракция поддержала и подписями (как инициативу рассмотрения этого вопроса), и голосованием, потому что ... этот человек развалил систему прокуратуры", - отметил Медведчук. "Так называемая реформа имени Рябошапки, навязанная господином Соросом и другими международными так называемыми защитными организациями, привела к тому, что тысячи профессионалов остались на улице".

При этом политик не отрицает, реформировать систему и искоренять коррупцию в органах прокуратуры нужно. Однако, иным путем.

"Может быть, она (система. - Ред.) работала недостаточно хорошо, для этого и меняются руководители, чтобы совершенствовать эту систему. Но то, что произошло за те месяцы, когда господин Рябошапка возглавлял прокуратуру, это фактически уничтожение ее как института, который имеет важное значение в системе государственных органов, в системе контроля за соблюдением законодательства", - говорит парламентарий. Таким образом, восстановить авторитет прокуратуры и ее кадровый потенциал должен будет новый руководитель ведомства.

А вот финальную фразу генпрокурора "Я ухожу, чтобы вернуться", после которой Рябошапка ушел с трибуны, не ответив на вопросы депутатов, Виктор Медведчук прокомментировал так:

"Если вы помните, такую фразу с этой трибуны когда-то бросил господин Ющенко, когда его лишили должности премьер-министра Украины. И он сказал о том, что он вернется. Он действительно вернулся президентом в 2005 году. И я хочу подчеркнуть, что это возвращение было крайне негативным, отрицательным для Украины".

Свои слова парламентарий проиллюстрировал цифрами. Мол, в 2004 году рост экономики составлял 12,4%, а с приходом Ющенко темпы роста упали в 5 раз.

"Не дай Бог, если господин Рябошапка еще когда-то вернется во власть и последует примеру господина Ющенко", - резюмировал Виктор Медведчук.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что говорил Руслан Рябошапка о реформе прокуратуры.

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