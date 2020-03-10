Борьба с олигархами в Украине: сможет ли Зеленский ее выиграть









Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian заявил, что вешать и стрелять олигархов нельзя, ведь в Украине – демократия. Однако глава государства добавил, что иногда этого очень хочется. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", насколько велико влияние олигархов на новую власть и реально ли в Украине разрушить это.

Атака на власть

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров, что "вешать нельзя, но очень хочется" – это слова человека, который на своей шкуре жестко "прочувствовал" классическую дилемму управленца.

"Баланс целей и ресурсов – извечная проблема, тем более для современной Украины, – поясняет эксперт. – И если в фантазиях сценаристов сериала "Слуга народа" ресурсов неисчерпаемое множество, то жизнь оказалась на порядки суровее".

Бодров обращает внимание на то, что соответствующая фраза Зеленского озвучена в разгар кампании в СМИ, которые наперебой упрекают его в "сдаче" Кабмина олигархам. В то же время, с точки зрения политконсульта, упрекают зря.

"Конечно же, этот месседж в именно такой постановке – попытка отбить атаку, – поясняет технолог. – Зеленский осознает – он все сделал верно. В разворачивающемся шторме экономического кризиса у украинской экономики нет больших друзей, чем украинский крупный бизнес. Неукраинскому крупному бизнесу здоровье экономики Украины неинтересно. Но у МВФ свой взгляд на эти вещи. И подозрения, что участие ставленников украинского бизнеса в управлении бюджетным потоком может снизить вероятность своевременного возврата займов. У них есть требования. Отстранить и не пущать".

А потому, поясняет Бодров, приходится снова играть. Как каждому политику, президенту. Играть роль славного парня и для МВФ, и для чужих президентов, и для своих олигархов.

"Хочет ли Зеленский избавиться от этих зависимостей? Думаю, да. Может ли? Уверен, что нет! Наша политика насквозь "пропитана" клиентелами (форма социальной зависимости в Древнем Риме: взаимные правовые, социальные и экономические обязательства между патронами и клиентами, – ред.) крупного бизнеса, – подчеркивает политконсультант. – Именно бизнес, в огромной степени, стал школой для тех, кто имеет необходимые качества для управления системами такого масштаба. Ведь внутри вертикали госуправления такая "школа", выращивающая профи без привязки к финансово-промышленным группам (ФПГ), разрушена еще при Ющенко".

Весь мир "гудит" о грядущей корпоратократии. Мы мечтаем о невмешательстве бизнеса в политику, отмечает Бодров: "Даст бог, нам все же удастся, даже через фильтры подростковой государственности, юношеского максимализма увидеть нужный рецепт, норму баланса и соблюсти ее".

Сказать то, что приятно слышать народу

Политтехнолог, эксперт Украинского института политики Александр Теплюк обращает внимание, что слова Зеленского об олигархах (в частности, о том, что временами их хочется повесить, но нельзя), это – желание большинства украинцев, которые, согласно данным ООН, – самые бедные в Европе.

"Хотелось бы верить президенту и тому, что его зависимость от тех "кого хочется повесить", минимальная. Но сложившаяся ситуация в стране говорит об обратном, – говорит Теплюк. – При всем желании Зеленского, минимизировать влияние олигархов пока невозможно. Ведь они создали "свое" государство, которое уже давно не принадлежит народу. Попробуйте, например, затронуть интересы первого номера из самых богатых украинцев, и вы увидите, как на это среагирует рынок энергетики".

Для того, чтобы убить гидру-олигархата, нужно иметь реальную команду, считает политтехнолог. Или ситуативно воспользоваться командой одного из олигархов, для поглощения других. А в конце уже убрать и последнего.

"Увы, но в данный момент можно констатировать, что пока Зеленский не является "гераклом" способным победить гидру олигархата. Он вынужден считаться с теми, кто реально управляет страной. И подчинятся им", – констатирует Теплюк.

Банальный популизм

Заявление Зеленского в данном контексте похоже на популизм, считает политический эксперт Евгения Колесник.

"Он действительно говорил о том, что в умах тысяч украинцев, но я не уверена в том, что это в его силах не из-за принципов "демократии". Когда мы говорим о влиянии олигархов на сегодняшнюю политическую составляющую страны, мы сразу вспоминаем Владимира Зеленского и его связи с Игорем Коломойским, – отмечает политэксперт. – Естественно, что оба отрицают какое-либо влияние на гаранта Конституции. Тем не менее, во время каденции Порошенко Коломойский определенный период не вел активной политической деятельности. Зато сейчас все чаще появляется в публичном пространстве. В данном контексте свое влияние пытается вернуть Пинчук, организовывая самую большую делегацию в Давосе. И очень интересным остается факт того, что отношения между Коломойским и Пинчуком являются достаточно натянутыми. Это может свидетельствовать, что Зеленский меняет вектор своих предпочтений".

Еще одним свидетельством кризиса отношений между Зеленским и Коломойским эксперт называет отставку с поста главы Офиса президента Андрея Богдана, который тесно сотрудничал с Коломойским. Это показывает, что Зеленский пытается доказать свою автономию, отмечает Колесник.

"Украинской политике стоит сбавить обороты сотрудничества с олигархами. Ведь каждый из них преследует свои цели. И постепенное вытеснение их из политики – главная задача, – уверена политэксперт. – К сожалению, сегодняшняя власть не сможет этого сделать за короткие сроки. В Европе такой процесс занимал не менее десяти лет. Следовательно, пока оптимистических прогнозов дать не могу".

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что олигархи не имеют никакого влияния на украинское правительство.

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