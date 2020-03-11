Зеленский назначил руководителей Киевской и Сумской облгосадминистраций

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 марта, назначил председателем Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте главы государства Указ №74/2020.



Роман Грищенко заменил на должности главы Сумской ОГА временно исполняющую обязанности председателя облгосадминистрации Ирину Купрейчик. Указ о ее увольнении появился на сайте главы государства сегодня.

Пресс-служба Офиса президента также сообщает, что Роман Грищенко родился в 1982 году в с. Катеринка Первомайского района Николаевской области. В 2005-м окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого в Харькове по специальности "Правоведение". Кандидат юридических наук. Офицер военного управления тактического уровня. Участник боевых действий в зоне проведения АТО. С 2005 по 2007 год работал следователем военной прокуратуры Николаевского гарнизона Южного региона Украины в Николаеве. В 2010-2019 годах работал в органах военной прокуратуры Николаевского, Кировоградского, Криворожского, Киевского и Харьковского гарнизонов.

Кроме того, сегодня Владимир Зеленский соответствующим указом назначил исполняющим обязанности председателя Киевской областной государственной администрации на Василия Володина, который заменил на должности Алексея Чернышева.

Ранее "Комментарии" писали, что после скандальных "грязных танцев" в честь 8 марта в зале заседаний Херсонской ОГА уволили двух сотрудников.

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