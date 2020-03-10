Полуголые танцы в Херсонской ОГА на 8 марта: из-за скандала полетели первые головы

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В честь 8 марта в Херсонской облгосадминистрации устроили шоу с элементами эротики прямо в зале заседаний, видео попало в сеть и вызвало скандал. Глава ведомства "грязные танцы" увидел уже в интернете, а в первый же после праздника рабочий день уволил организаторов "недопустимого ужасного номера".
Так, 6 марта в ОГА прошло официальное мероприятие, посвященное 8 марту: на нем глава Юрий Гусев вручил награды и благодарности сотрудницам. Однако самое интересное началось уже после отъезда руководителя: в сессионном зале выступила местная группа "Степ", которая исполнила песню "Жареный кабанчик", а дополнила праздничный номер подтанцовка в откровенных нарядах.
Как сообщается на странице в Facebook Херсонской ОГА, Гусев сегодня отстранил руководство управления культуры, молодежи и спорта ОГА Михаила Линецкого. Кроме того, снимут с должности и заместителя председателя облгосадминистрации Светлану Чепигу.
Ранее "Комментарии" писали, что после стриптиза в российском морге на 23 февраля двое сотрудниц увольняются, а начальник снят с должности.
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