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Главная Новости Мир Россия Стриптиз в российском морге: двое сотрудниц увольняются, а начальник снят с должности (18+)
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Стриптиз в российском морге: двое сотрудниц увольняются, а начальник снят с должности (18+)

В России разгорелся скандал из-за видео, где стриптизерша танцует в морге на корпоративе к 23 февраля

сегодня, 16:15 895
Автор:

• Таисия Ерохина

Стриптиз в российском морге: двое сотрудниц увольняются, а начальник снят с должности (18+)

В Санкт-Петербурге сотрудники одного из моргов решили отметить российский праздник 23 февраля ярко – вызвали "морячку", станцевавшую стриптиз. Однако пикантное видео из ординаторской морга попало в руки росСМИ и вызвало скандал.

Так, сегодня стало известно, что из-за инцидента со стриптизом на корпоративе в Петербургском бюро судмедэкспертизы полетели первые "головы". По данным российских медиа, заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко снят с руководящей должности на время проверки, которую после "праздничного видео" начал комитет по здравоохранению города. Кроме того, мать и дочь, работавшие в данном учреждении медсестрой и медицинским регистратором соответственно, написали заявления об увольнении по собственному желанию. Отмечается, что вопрос их ухода еще обсуждается.


Ранее портал "Комментарии" сообщал о "работе мечты": в Киеве полицейский под видом посетителя дважды побывал в одном из столичных стриптиз-клубов, чтобы удостовериться, что там помимо танцев предоставляют еще и интим-услуги.


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