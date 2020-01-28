Работа мечты: полицейский приходил в стриптиз-клуб и получал интим-услуги, чтобы разоблачить владелицу

Полицейский под видом посетителя дважды побывал в одном из стриптиз-клубов Киева, чтобы удостовериться, что там помимо танцев - предоставляют интим-услуги. Об этом сегодня сообщил "Судебный репортер", ссылаясь на приговор.

Так, в сентябре правоохранители провели спецоперацию: агент приходил в клуб и оплачивал приватный танец за 1 тыс грн, а затем услуги орального секса – за 5 тыс грн. Повторить полицейскому проверку пришлось дважды.

Как показало расследование, в стриптиз-клубе "Аэро" девушки-танцовщицы оказывали услуги сексуального характера за денежное вознаграждение. При этом, "чаевые" за "клубничку" все складывали в коробку, а в конце смены половину из общей суммы делили на всех "танцовщиц". Остальные же 50% дохода - забирала хозяйка заведения. Владелица свою вину в суде полностью признала. И 20 января Печерский суд утвердил соглашение прокурора с фигуранткой и назначил женщине 4 года лишения свободы условно за "вовлечение в занятие проституцией нескольких человек".

Ранее "Комментарии" писали, что модель присылала свои интимные фото тем, кто пожертвует на пожары в Австралии, и собрала более 1 млн долларов.

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