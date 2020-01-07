«Собран 1 млн долларов»: модель присылала свои интимные фото тем, кто пожертвует на пожары в Австралии

Лос-анджелесская 20-летняя модель Кейлен Уорд собрала 1 млн долларов пожертвований благотворительным фондам, которые помогают в противодействии пожарам в Австралии и пострадавшим от бедствия. Об этом девушка написала на своей странице в Twitter, известной как "голый филантроп".

Так, 4 января модель впервые написала, что отправит обнаженные фото каждому человеку, который минимум 10 долларов отдаст на помощь благотворительной кампании вокруг ситуации с пожарным бедствием в Австралии. Конечно же, девушка требует подтверждение, что человек сделал пожертвование в такие организации, ​​как Австралийский Красный Крест, Koalas in Care или Фонд Australian Lions. К этом твиту Уорд добавила список организаций, которые занимаются сбором денег, и прикрепила свое полуобнаженное фото. Кроме того, за 100 долларов пожертвований девушка пообещала прислать видео в стиле ню.





И, 7 января Уорд объявила, что уже собран 1 млн долларов.

"Я собрала 1 миллион долларов для Австралии, потому что мое обнаженное тело было выставлено в Интернете миллионам и миллионам людей. Страшно чувство себя такой уязвимой для мира. Но я сделала это, потому что хотела сделать что-то хорошее", - написала девушка.





Также она ответила тем, кто считает сбор денег способом "набить" подписчиков или же рекламой своих фанов: "я собрала более миллиона долларов, предложила свой продукт (мои обнаженные фотографии) бесплатно и потратила деньги и время, отправляя этот бесплатный продукт множеству людей". Отметим, что девушка о пожарах знает не понаслышке: в 2018 году ее семья спасалась от огня в Калифорнии.

Ранее "Комментарии" писали, что из-за лесных пожаров в Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, 24 человека погибли, сгорели тысячи домов и сотни тысяч животных.