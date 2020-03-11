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Арахамия предложил отправить Медведчука в карантин

"Слуга народа" остро отреагировал на визит украинской делегации во главе с Виктором Медведчуком в Москву

сегодня, 21:18
Автор:

• Екатерина Белоброва

Арахамия предложил отправить Медведчука в карантин

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал отправить главу политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведука вместе с его однопартийцами в карантин в связи с их сегодняшним визитом в московский Кремль. Об этом передает издание "Украинская правда", ссылаясь на заявления Арахамии в кулуарах Верховной Рады для журналистов.

"Считаю, что члены парламента, посещающие Госдуму России должны проходить карантин. А почему нет? Они уехали... Вы же знаете, что Дмитрий Разумков (глава парламента, - прим. ред.) утром издал указ о том, что нельзя ездить за границу с целью снижения рисков заболевания", - отметил Арахамия.

Кроме того, по словам нардепа, необходимо направить запрос в Службу безопасности  относительно законности этой поездки.

Отметим, что сегодня  появилась информация, что лидер политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук поговорил в Москве о "парламентском измерении" нормандского формата" с президентом России Владимиром Путиным, а также рядом депутатов Госдумы. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабмин обозначил, какие ограничения ожидают украинцев в связи с введением карантина общенационального масштаба


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/11/7243250/
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