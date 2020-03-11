Новой главой партии «Голос» вместо Вакарчука стала Кира Рудик

Популярный украинский певец и с недавних пор политик Святослав Вакарчук покинул должность главы парламентской партии "Голос" и оставил вместо себя третий номер в списке партии Киру Рудик, которая раньше работала в сфере IT. Об этом Святослав Вакарчук сообщил на своей странице в социальной сети Facebook после съезда партии.



По его словам, "власти под видом новых лиц на самом деле притягивают старые", но партия "Голос" своим примером демонстрирует противоположное. Вакарчук уверен, что его партия приводит в правительство новых профессионалов, по этой же причине на съезде "Голоса" было принято решение назначить главой "лучшего управленца из нашей команды" Киру Рудик.

"Кира олицетворяет собой современность <…> а я, как лидер, буду продолжать развитие партии", — подчеркнул Святослав Вакарчук. Он считает своей миссией приводить в политику новых честных профессиональных людей, "а также бороться с теми, кто идет в политику для собственного обогащения".

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