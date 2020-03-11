Джо Байден — лидер среди демократов: 823 делегата против 663 у Берни Сандерса

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Кандидат в президенты
США на выборах в ноябре 2020 года от Демократической партии Джо Байден
становится лидером среди однопартийцев по итогу праймериз в 20 из 50 штатов. Об
этом сообщает AP News.
Вчера, 10 марта, бывший
вице-президент США Джо Байден выиграл президентские праймериз демократов в 6
штатах. Его выбрали в Миссури (60%), Айдахо (49%), Миссисипи (81%) и Мичигане.
Последний штат на предыдущих выборах отдал предпочтение Берни Сандерсу, а в
этом году — Байдену с 53% против 37% у конкурента.
По итогу вчерашних
праймериз среди демократов лидирует Джо Байден с 823 делегатами. У его
ближайшего соперника и главного конкурента Берни Сандерса всего 663 делегата.
Ранее из предвыборной гонки от Демократической партии выбыли открытый гей и один из самых молодых кандидатов в президенты США на выборах 2020 года Пит Буттиджич, а также всемирно известный миллиардер Майкл Блумберг. Они оба поддержали Джо Байдена. Также гонку покинула демократ Элизабет Уоррен. 70-летний сенатор пока не определилась, кого будет поддерживать среди однопартийцев.
Как сообщал портал "Комментарии",
американская сенаторша Эми Клобучар покинула президентскую гонку и поддержала
Джо Байдена.
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