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Джо Байден — лидер среди демократов: 823 делегата против 663 у Берни Сандерса

По итогу праймериз в 20 из 50 штатов определился фаворит от Демократической партии.

сегодня, 17:35
Автор:

• Антон Варанов

Джо Байден — лидер среди демократов: 823 делегата против 663 у Берни Сандерса

Кандидат в президенты США на выборах в ноябре 2020 года от Демократической партии Джо Байден становится лидером среди однопартийцев по итогу праймериз в 20 из 50 штатов. Об этом сообщает AP News.

Вчера, 10 марта, бывший вице-президент США Джо Байден выиграл президентские праймериз демократов в 6 штатах. Его выбрали в Миссури (60%), Айдахо (49%), Миссисипи (81%) и Мичигане. Последний штат на предыдущих выборах отдал предпочтение Берни Сандерсу, а в этом году — Байдену с 53% против 37% у конкурента.

По итогу вчерашних праймериз среди демократов лидирует Джо Байден с 823 делегатами. У его ближайшего соперника и главного конкурента Берни Сандерса всего 663 делегата.

Ранее из предвыборной гонки от Демократической партии выбыли открытый гей и один из самых молодых кандидатов в президенты США на выборах 2020 года Пит Буттиджич, а также всемирно известный миллиардер Майкл Блумберг. Они оба поддержали Джо Байдена. Также гонку покинула демократ Элизабет Уоррен. 70-летний сенатор пока не определилась, кого будет поддерживать среди однопартийцев.

Как сообщал портал "Комментарии", американская сенаторша Эми Клобучар покинула президентскую гонку и поддержала Джо Байдена.


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Источник: https://apnews.com/1d5e5fb505a14ce37fd812211a9d9e8c
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