Американская сенаторша отказалась от выборов в пользу Байдена

У США минус один кандидат на президентский пост. Сенатор-демократ Эми Клобучар решила сойти с дистанции, уступив место Джо Байдену, о чем сама заявила накануне.

Эми Клобучар - одна из тех, кто активно поддерживает Украину в Конгрессе. Ей 58 лет и американцы трижды доверяли ей представлять в американском сенате (верхней палате американского законодательного органа) штат Миннесота. Но в этот раз бывалый политик решила не испытывать судьбу и политическую удачу и сошла с дистанции предвыборной гонки, фактически, в самом ее начале.

Свое место Клобучар уступила коллеге по Демократической партии бывшему вице-президенту США и одному из главных конкурентов нынешнего президента Дональда Трампа на предстоящих выборах - Джо Байдену. Сенатор пообещала всячески поддерживать кандидата в борьбе за место в Белом доме.

Таким образом Эми Клобучар также решила поддержать представителей умеренного крыла демократов, которые нынче пытаются объединить усилия и выступить единым фронтом против еще одного демократа - сенатора Берни Сандерса. Многие коллеги по партии считают его взгляды слишком левыми.

Ранее с президентской дистанции по разным причинам в Соединенных Штатах Америки уже сошли бывший мэр Саус-Бенда, что в Индиане, Пит Буттиджич и миллиардер Том Стейтер.

Пока в США продолжаются праймериз, то есть, предварительные выборы. Каждая из партий - Республиканская и Демократическая - должна определиться с основным кандидатом на выборы президента США. И уже среди них американцы выберут следующего главу Белого дома. Это случится 3 ноября 2020 года.

Ранее "Коментарии" сообщали о том, почему Пит Буттиджич вышел с президентской гонки в США.





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