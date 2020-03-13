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У Медведчука есть реальный план, как достичь мира на Донбассе, - Погребинский

Директор "Киевского центра политических исследований и конфликтологии" Михаил Погребинский назвал план ОПЗЖ единственным вариантом, который поможет вернуть мир в Украину

сегодня, 13:35
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У Медведчука есть реальный план, как достичь мира на Донбассе, - Погребинский

Политсила "Оппозиционная платформа - За жизнь" презентовала детальный и реалистичный план по достижению мира в Украине. Комментируя встречу делегации Межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция", представленную депутатами ОПЗЖ, с депутатами Госдумы РФ в Москве 10 марта, об этом заявил директор "Киевского центра политических исследований и конфликтологии" Михаил Погребинский.
В эфире телеканала NEWSONE эксперт сказал, что на сегодня существует лишь один безальтернативный вариант, с которым соглашаются не только представители Франции и Германии в "нормандском формате", но и США.
“Они также говорят о том, что этот вариант является безальтернативным. Как можно иначе решить эту проблему? Никаких серьезных планов я не слышал", - заявил Михаил Погребинский.
По его словам, в этой ситуации оппозиционная политсила может предлагать идеи насчет того, как выйти из этого “глухого угла”.
"У команды Медведчука есть достаточно детальный план, чтобы урегулировать ситуацию окончательно, включая реинтеграцию Донбасса в состав Украины, - говорит эксперт. - Команда Медведчука считает, что необходимо объяснить свою позицию в парламентском измерении, объяснить депутатам Национального собрания, Бундестага, какова реальная ситуация, что можно сделать, что нереально сделать для того, чтобы продемонстрировать перспективы пути к миру в Украине посредством нахождения компромиссных решений. То, что предлагается в плане команды Медведчука, выходит за рамки Минских соглашений. Но других вариантов никто не предложил".

Ранее мы сообщали о том, что страны ЕС высоко оценили мирную инициативу Медведчука по Донбассу.


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Источник: https://newsone.ua/news/politics/pohrebinskij-u-komandy-medvedchuka-est-detalnyj-i-realistichnyj-plan-kak-dostich-mira-v-ukraine.html
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