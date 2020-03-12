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Политэксперт: "Страны ЕС высоко оценили мирную инициативу Медведчука по Донбассу"

Таким образом, политолог призывает прислушаться к Виктору Медведчуку и коллег в парламенте из Украины

сегодня, 20:07
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Политэксперт: "Страны ЕС высоко оценили мирную инициативу Медведчука по Донбассу"

В Российской Федерации, а также Франции и Германии высоко оценили инициативу главы политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука для урегулирования вооруженного противостояния на Донбассе. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил политический аналитик Алексей Калиниченко.

По убеждению политэксперта, с учетом такой оценки западных партнеров, позиция Медведчука должна быть услышана и  в украинском парламенте.

"Инициативу, которую Медведчук в свое время озвучил по поводу этого межпарламентского объединения, которое уже назвали новым измерением нормандского формата, Путин поддержал еще в конце прошлого года. За этот период времени, декабрь, январь, февраль, уже можно было как-то отреагировать в украинском парламенте на уровне руководство ВР. На этой площадке уже можно было бы каким-тот образом, сообща с европейскими парламентариями, как законодатели, подойти к этому вопросу со стратегических позиций и, может быть, рассмотреть какой-то альтернативный вариант вместе с европейцами, тому, что представлено в минских соглашениях", - обозначил Калиниченко.

Также он подчеркнул, что это уже не первое знакомство западных стран с программой Виктора Медведчука по Донбассу.

"Пока на сегодняшний день есть инициатива общения на уровне парламентариев, которую инициировала ОПЗЖ, лично Медведчук эту инициативу презентовал и во Франции и в Германии, сейчас в РФ повторно. Это говорит о чем? О том, что заинтересованность европейцев и россиян здесь высокая", - заключил аналитик.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская власть начала второй этап эвакуации украинцев из китайского Уханя



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Источник: https://112.ua/politika/kalinichenko-v-germanii-franicii-i-rossii-prodemonstrirovali-vysokuyu-zainteresovannost-iniciativoy-medvedchuka-528673.html
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