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Украина объявила о второй эвакуации украинцев из Китая

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о намерении страны эвакуировать наших соотечественников, которые до сих пор остаются в Китае

сегодня, 13:37
Автор:

• Таисия Ерохина

Украина объявила о второй эвакуации украинцев из Китая

Украина проведет второй этап эвакуации своих граждан из пораженного коронавирусом Китая. Об этом стало известно во время брифинга министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по итогам заседания оперативного штаба МИД относительно реагирования на распространение коронавируса COVID-19 в мире.

"Министерство иностранных дел вместе с Министерством инфраструктуры начинают подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая", - сообщил министр.

В Ухане сейчас находится 41 украинец, десять из которых уже намерены эвакуироваться. Кроме того, Кулеба пообщался по телефону с "девушкой с собачкой" - украинкой Анастасией. По его словам, власти разрешили выезд собачке за пределы провинции, поэтому девушка решила поехать в Пекин и пройти там все необходимые процедуры для надлежащего оформления своего питомца, чтобы в дальнейшем пересечь китайскую границу.

Добавим, что МИД обещает сделать все, чтобы защитить сограждан, но советуют пока воздержаться от путешествий за границу.

Напомним, сегодня в Минздраве сообщили о вероятном инфицировании пожилого человека, который прибыл из Польши.
Ранее "Комментарии" сообщили, что в Кабмине объяснили, как будет действовать карантин из-за коронавируса и какие мероприятия запретят.


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Источник: comments.ua
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