Реформа СБУ: эксперты рассказали, что изменится в работе Службы безопасности

Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнение о грядущем реформировании Службы безопасности Украины.



Кардинальных изменений ждать не стоит

"На днях глава СБУ Иван Баканов завил, что надеется на рассмотрение Верховной Радой в ближайшее время внесенного в парламент 10 марта проекта закона "О Службе безопасности Украины". Он, в частности, предусматривает повышение эффективности работы структуры, сокращение численности сотрудников и увеличение зарплаты. Отмечу, что соответствующий законопроект должен был быть внесен в парламент давно, – говорит эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко. – Его написание было предусмотрено законом о нацбезопасности, принятом в 2018 году. Но лишь сейчас этот документ зарегистрировали в парламенте".

По мнению эксперта, законопроект не является резкой реформой СБУ. Скорее речь идет о более-менее плавной реорганизации.

"Экономические фунции не уберут окончательно из СБУ. Но структурно Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБ Украины (печальной известное ГУ "К" или отдел "К"), как я понимаю, перестанет существовать, – отмечает Бондаренко. – Что касается подчинения, то СБУ остается "под президентом", а не, к примеру, под Кабмином. Функции досудебного расследования также остаются у СБУ. Предусмотрено и сокращение сотрудников СБУ (с 27 до 15 тысяч человек) при одновременном поднятии зарплаты. Это будет происходить до 2027 года".

Борьба вокруг ГУ "К"

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев считает, что торможение с реформированием СБУ во многом упиралось в ликвидацию "святой коррупционной коровы" – печально известного ГУ "К".

"Борьба шла и идет именно вокруг этого, – подчеркивает Снегирев. – Вопрос о ликвидации Главка "К" поднимался еще со времен Порошенко. Но дальше разговоров дело не пошло. В проекте реформы СБУ предусмотрена ликвидация этого подразделения. И создание специализированного правоохранительного органа. Но есть группы влияния, которые пытаются сохранить пресловутое ГУ "К" и его составляющие – влияние на теневой сектор экономики (30-40% ее, по некоторым данным, находится в тени) и регулирование контрабандных потоков".

Сокращение численности сотрудников СБУ эксперт считает закономерным.

"У нас – наиболее раздутый штат спецслужбы среди аналогичных в развитых европейских странах, – говорит Снегирев. – Вопрос не в количестве сотрудников, а в их эффективности, умении отвечать на внутренние и внешние вызовы. Этого у нас, к сожалению, нет. Война с РФ показала, что многие сотрудники СБУ не просто не готовы к вызовам, но и сами становятся частью механизма, с помощью которого агрессор пытается уничтожить украинскую государственность. Увы, но за почти 30 лет независимости у нас не появилось действительно украинской СБУ. Надеюсь, реформы и приток молодых кадров – настоящих патриотов – сделают нашу спецслужбу намного лучше".

Мнение профессионалов не учитывается

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков отмечает, что, к сожалению, обговаривать законопроект, о котором говорит Баканов, приглашаются какие-то непонятные люди. Профессионалы же, которые понимают, как именно надо реформировать СБУ, к обсуждению не допущены.

Между тем, СБУ, которая была построена по модели КГБ (и за время независимости Украины особо не изменилась), остро нуждается в реформировании. По словам Старикова, это должна быть спецслужба нового образца, занимающаяся контрразведывательной деятельностью, решающая задачи, связанные с защитой национальной государственности, борьбой с терроризмом, охраной гостайны, борьбой с разведывательно-подрывной деятельностью агентов спецслужб иностранных государств.

"Первое, что следует сделать, – это деполитизировать СБУ. Чтобы должность главы Службы занимал настоящий профессионал, прошедший путь от оперативника до самого верха. То же самое касается его замов, – говорит эксперт. – Второе: нужно демилитаризовать СБУ. А именно, убрать воинские звание, за исключением военной контрразведки, которая со временем перейдет в подчинение Минобороны. Третье – сделать основной задачей спецслужбы выявление и предупреждение подрывной деятельности агентов иностранных государств. Примерно с 2000 года в СБУ начали вкрапливать сотрудников МВД, которые разложив спецслужбу, коррупционировали ее. Получилось, что СБУ начала работать по "хвостам" (от преступления – к человеку), как милиция-полиция. А СБУ должна работать от человека – к преступлению. То есть, на опережение…"

Также Олег Стариков считает важным убрать из компетенции СБУ несвойственные ей функции.

"Оставить следует те, о которых я говорил выше (осуществление контрразведывательной деятельности, защита национальных интересов, борьба с терроризмом, охрана гостайны), – отмечает эксперт. – И, конечно, необходимо переформатировать задачи Главка "К" и экономического департамента на задачи контрразведки. И сделать так, чтобы СБУ занималась не давлением на бизнес, а защитой экономических интересов на государственном уровне. Простой пример. Теперь уже экс-министр экономики Милованов через своего курирующего заместителя Качку на должность директора департамента технического регулирования и метрологии Минэкономики назначили некоего Крыжановского, совершено далекого от этой специальности. Деятельность этих особ привела к тому, что Украина практически потеряла шансы получить так называемые технический безвиз с ЕС, который не позволит нашим товарам свободно выйти на европейские рынки. Делается специально, чтобы мы вернулись в орбиту РФ. Этим и должна заниматься экономическая контрразведка СБУ".

Ранее "Комментарии" писали, что руководство НП "Национальный корпус" сделало официальное обращение в Службу безопасности по факту использования советником Совета национальной безопасности и обороны Сергеем Сивохой термина "внутренний конфликт" как описание вооруженных действий на Донбассе.

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