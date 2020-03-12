Сивоху обвинили в госизмене: "Нацкорпус" написал заявление в СБУ

Руководство НП "Национальный корпус" сделало официальное обращение в Службу безопасности по факту использования советником Совета национальной безопасности и обороны Сергеем Сивохой термина "внутренний конфликт" как описание вооруженных действий на Донбассе. Об этом сообщается пресс-службой "Нацкорпуса".

Известно, что во время проведения в Киеве мероприятие, направленное на ознакомление с программой по национальному примирению и единству, гражданские активисты и участники ООС выяснили, что его цель - "найти взаимное понимание со второй стороной гражданского конфликта в Донбассе".

"Считаем, что подобная формулировка является не только ошибочной, но и противозаконной", - обозначено в сообщении "Нацкорпуса".

По мнению праворадикальных общественников, Сивохо своим высказыванием противоречит закону Украины, которым ситуация в ОРДЛО является временной оккупацией со стороны Российской Федерации, а вовсе не внутренним (гражданским) конфликтом между украинцами.

"Считаем, что в действиях Сергея Сивохи и других неизвестных лиц, которые организовали массовое мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства", имеющийся состав преступления, предусмотренный вышеуказанным статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, считаем, что Сивохо и другие лица в период вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией предоставили иностранному государству (Российской Федерации) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - заключают националисты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ходе потасовки, которая произошла в КВЦ “Парковый”, активисты толкнули Сергея Сивохо и он упал. Это стало причиной для возбуждения уголовного дела по статье "Хулиганство" против 15 лиц, участвовавших в инциденте.

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