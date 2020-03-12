Сивохо на коленях: активисты “Национального корпуса” сорвали презентацию платформы примирения Украины

Сегодня в столичном КВЦ “Парковый” должны были презентовать Национальную платформу примирения и единства, которую создал замсекретаря СНБО Сергей Сивохо. Однако презентация переросла в драку: Сивохо ударили, назвав предателем. Об этом передает “НВ”.

Согласно оперативной информации, мероприятие сорвали представители организации “Национальный корпус”. Сивохо ударили в спину, в результате чего он упал на колени. Полиция не смогла пресечь потасовку.



Напомним, замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы примирения и единства. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнение касательно того, может ли эта платформа способствовать реинтеграции ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей).



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