Сивохо на коленях: активисты “Национального корпуса” сорвали презентацию платформы примирения Украины

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Сегодня в столичном КВЦ “Парковый” должны были презентовать Национальную платформу примирения и единства, которую создал замсекретаря СНБО Сергей Сивохо. Однако презентация переросла в драку: Сивохо ударили, назвав предателем. Об этом передает “НВ”.
Согласно оперативной информации, мероприятие сорвали представители организации “Национальный корпус”. Сивохо ударили в спину, в результате чего он упал на колени. Полиция не смогла пресечь потасовку.
Напомним, замсекретаря Совета
нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) по вопросам реинтеграции и
восстановления Донбасса Сергей Сивохо анонсировал запуск
Национальной платформы примирения и единства. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнение касательно того, может ли эта
платформа способствовать реинтеграции ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и
Луганской областей).
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