"Дела Порошенко": насколько вероятно тюремное заключение пятого президента

В Украину в ночь на 15 марта вернулся пятый президент Петр Порошенко, который, по данным некоторых СМИ, 8 марта улетел в Испанию, якобы опасаясь возможного вручения подозрения по одному из уголовных дел.

"Борьба за финансовые потоки продолжается"

Политолог Олег Гнатюк напоминает, что Порошенко проходит по ряду производств не только в Государственном бюро расследований (ГБР), но и в делах, которыми занимаются Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Суть обвинений достаточно разнообразна. В целом всё, что инкриминируется Порошенко, укладывается в следующие статьи уголовного кодекса: государственная измена, захват власти, злоупотребление властью и незаконное вмешательство в деятельность судебных органов, – отмечает политолог. – Конечно, то, что все эти дела так долго тянутся, наталкивает на мысль, что их корни – не в борьбе с коррупцией, а в борьбе за влияние и финансовые потоки".

По мнению Олега Гнатюка, заключение Петра Порошенко позволило бы получить несколько козырей как партии "Слуга народа", так и лично президенту Владимиру Зеленскому:

– повысить заметно упавший рейтинг и удовлетворить общественные ожидания в вопросе борьбы с коррупцией;

– исключить оппозиционную активность Порошенко и его публичную критику деятельности новой власти в рамках Нормандского формата, Минских соглашений и капитуляционных путей достижения мира на Донбассе;

– деморализовать саму партию "Европейская солидарность" (ЕС), оставив ее без лидера.

"Однако Западная Европа может быть крайне обеспокоена заключением Порошенко. А это может привести к имиджевым потерям для нашего государства в международном сообществе, – подчеркивает эксперт. – В глазах западных партнеров дела против Порошенко могут свидетельствовать о недемократических методах деятельности нынешней власти, о преследовании оппозиционных политиков".

При этом Гнатюк отмечает, что Порошенко остается в настоящее время центром распыления оппозиционно настроенных к власти сил.

"Многим национал-патриотическим и радикально настроенным партиям невыгоден сейчас союз с порошенковской партией ЕС для совместных акций протеста или координации действий, поскольку это обернется для них репутационными потерями, – поясняет эксперт. – А действуя по отдельности они делают более длинным путь к возможной политической победе. Стоит также отметить, что нынешняя власть осознаёт: "закрыв" Порошенко, она может породить новую когорту оппозиционных политиков, которые начнут настоящую протестную борьбу. И которых невозможно будет упрекнуть в коррупции, мародерстве или злоупотреблении властью".

"Успех мероприятия крайне сомнителен"

"Дело Порошенко" представляется очень реальным. В первую очередь из-за политической составляющей – для Офиса президента (ОП) это возможность получить некое социально одобряемое достижение, считает политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

"В ОП существует два таких больших "проекта" для сохранения поддержки и укрепления имиджа: возвращение Донбасса и посадки представителей прошлой правящей команды, – говорит политконсультант. – Однако стоит понимать, что, совершая такие действия (даже при их социальном одобрении), команда Зеленского стреляет себе же в ногу: Порошенко за решеткой не принесет необходимого облегчения. Зеленский же потеряет призрак предшественника, который был громоотводом для новой власти в политике последнее время".

Кроме того, подчеркивает Божко, в случае посадки Порошенко будет большое давление со стороны Запада, реагирование которого будет во многом наводить на аналогию Янукович-Тимошенко.

"Потому шансы на расследование, подозрение и даже арест есть. Но успех мероприятия крайне сомнителен", – резюмирует эксперт.

"Арест Порошенко сыграет против Зеленского"

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий уверен: "Дела Порошенко "липовые". Это признал уже даже и.о. генпрокурора Чумак. Попытки "забросить" что-то Порошенко в вопросах Минских соглашений, флота, или назначения Высшего совета правосудия – очевидно абсурдны".

Палий не исключает, что новая власть может "по беспределу" арестовать Порошенко. Но это, уверен эксперт, будет играть исключительно против Зеленского и Ко.

"Много было разговоров о якобы коррупции Порошенко. Но как раз коррупционных дел против него нет, а есть явно политические. Думаю, это оттого, что следствие не смогло найти ничего сколько-нибудь убедительного", – говорит Палий.

Как сообщал портал "Комментарии", Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) осуществить принудительный привод пятого президента Петра Порошенко на допросы в ГБР.

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