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Зеленский предложил назначить новым генпрокурором Венедиктову

Венедиктова может стать первой женщиной-генпрокурором в Украине

сегодня, 02:53
Автор:

• Антон Варанов

Зеленский предложил назначить новым генпрокурором Венедиктову

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить новым генеральным прокурором Украины исполняющую обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

В понедельник, 16 марта, президент предложил кандидатуру Венедиктовой на встрече с депутатами в Офисе президента. Вместо нее возглавить ГБР может заместитель Александр Соколов.

По информации издания "Буквы", голосование за назначение Венедиктовой на должность генпрокурора пройдет сегодня, 17 марта. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий президентский проект постановления.

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка был уволен 5 марта. За такое решение проголосовали 263 народных депутата Верховной Рады. Глава "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что причиной стал отказ подписывать подозрение экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский ответил Кернесу на его отказ закрывать метро в Харькове.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/16/7243877/
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