Зеленский предложил назначить новым генпрокурором Венедиктову

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Президент Украины
Владимир Зеленский предложил назначить новым генеральным прокурором Украины
исполняющую обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину
Венедиктову. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на свои
источники.
В понедельник, 16
марта, президент предложил кандидатуру Венедиктовой на встрече с депутатами в Офисе
президента. Вместо нее возглавить ГБР может заместитель Александр Соколов.
По информации издания "Буквы",
голосование за назначение Венедиктовой на должность генпрокурора пройдет
сегодня, 17 марта. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий
президентский проект постановления.
Бывший генеральный
прокурор Украины Руслан Рябошапка был уволен 5 марта. За такое решение проголосовали
263 народных депутата Верховной Рады. Глава "Слуги народа" Давид Арахамия
заявил, что причиной стал отказ подписывать подозрение экс-президенту Украины
Петру Порошенко.
Как сообщал портал "Комментарии",
Зеленский ответил Кернесу на его отказ закрывать метро в Харькове.
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