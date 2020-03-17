Новый генпрокурор: чего ждать от Венедиктовой

Генеральным прокурором Украины сегодня, 17 марта, стала и.о. главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова. Эксперты оценили для портала "Комментарии" это назначение, а также спрогнозировали, чего можно ждать нового главы Офиса генпрокурора.

За нового генпрокурора Украины (впервые им стала женщина) проголосовало 269 народных депутатов при 226 необходимых. Фракция "Слуга народа" дала 224 голоса "за", группа "За майбутнє"– 16, внефракционные депутаты – 13 голосов, группа "Довіра" – 13, еще три голоса "подкинули" представители "Оппозиционной платформы – За жизнь".



"Венедиктова будет усмирять зазнавшихся депутатов"

"Во-первых, данное назначение демонстрирует, насколько коротка скамья запасных у нынешнего президента, несмотря на формальное наличие 250 штыков в Верховной Раде, – говорит политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. – Ведь даже за своего генпрокурора фракция "Слуга народа" не смогла единолично отдать необходимое большинство голосов. А еще несколько месяцев назад госпожа Венедиктова была их коллегой по фракции. Во-вторых, хочу обратить внимание на тональность, с какой Ирину Валентиновну недавно отправляли руководить ГБР (с лестными отзывами представителей оппозиции), и серьезные критические заявления, которые звучали в её адрес сегодня".

По мнению эксперта, дело в том, что за столь короткий период Венедиктова продемонстрировала, что может выполнять запрос на интенсификацию расследований в делах, где замешаны чиновники категории А.

"Одна сторона оценивает это как политические преследования, другая считает такие действия выполнением предвыборных обещаний, – продолжает Чаленко. – Но всё-таки должность генпрокурора гораздо важнее и принципиальнее в нынешних условиях. Особенно после отмены депутатской неприкосновенности, которая де-факто сконцентрировалась в руках хозяина здания на Резницкой. Именно Ирина Венедиктова теперь будет тем цербером, которая будет усмирять зазнавшихся народных депутатов. И о протекции отдельным политикам со стороны Запада, как это было в случае с Рябошапкой, тут ожидать не стоит".

Одним из первых шагов нового генпрокурора будет, по мнению эксперта, подписание подозрения пятому президенту Петру Порошенко.

"Подозрение, которое и было подано госпожой Венедиктовой в статусе и.о. главы ГБР, – подчеркивает руководитель ЦАиС. – Как по мне, в данном случае присутствует явный конфликт интересов. Также предполагаю, что нас ожидает частичная ревизия реформы Генпрокуратуры в части возврата в строй ряда прокуроров, которые остались не у дел. Думаю, что Ирине Валентиновне стоит уже сейчас найти баланс между профессиональной деятельностью и политической целесообразностью. Ведь упор на последнюю составляющую может иметь плачевные последствия для нынешнего режима Зеленского".

"Рябошапка был недостаточно своим"

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько обращает внимание, что назначение нового генпрокурора произошло во время внеочередного заседания парламента, которое было предназначено для принятия срочных решений по борьбе с коронавируса.

"Как случилось, что в пакете антивирусных и карантинных инициатив появился и вопрос назначения генпрокурора? Какое отношение имеет этот чиновник к борьбе с вирусом? Ну разве что очень отдаленное, – говорит Манько. – А произошло это потому, что власти решили воспользоваться моментом и под завесой борьбы с вирусом протянуть ряд необходимых для него решений. Президенту Зеленскому, который обещал "сажать" весной, просто необходимо иметь на 200% своего человека во главе основного правоохранительного ведомства".

Предшественник Венедиктовой – Рябошапка тоже был своим, считает политэксперт. Но не достаточно.

"А еще Рябошапка фигурирует в "пленках Трубы" (бывший глава ГБР, на смену которому пришла Венедиктова, теперь сменившая и Рябошапку), поэтому являлся дискредитированным. Поэтому Рябошапку сменили, – поясняет Манько. – Теперь имеем Венедиктову в генпрокурорах, а ее зам в ГБР Бабиков станет во главе Госбюро расследований. Напомню, что Бабиков в прошлом был адвокатом Януковича. Таким образом следует ожидать активизации правоохранителей вокруг политических производств, касающихся патриотической среды и ее лидеров, в частности пятого президента Порошенко. А еще под новым углом будут смотреть на события на Майдане 2013-2014. Именно в этом направлении Офис президента с ГБР и Офисом генпрокурора будут искать возможностей для реализации обещаний Зеленского по весенним "посадкам". А как же коррупционеры с олигархами? Нет, не слышали".

"Генпрокуратура более плотно займется Петром Порошенко"

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает, что многие будут довольны с гендерной точки зрения. Ведь впервые у руля Генпрокуратуры Украины встала женщина. Он также подчеркивает, что в условиях фактического Чрезвычайного положения (хоть таким оно не названо, но по факту – это так) для Зеленского очень важен силовой блок.

"И ему нужен был полноценный генпрокурор, без всяких и.о. И назначение Венедиктовой нужно рассматривать с точки зрения возможности власти еще больше закрутить гайки под разговоры о противоэпидемических мерах, – говорит Спиридонов. – При этом, если людей "закрыли" в городах и домах, введя множество ограничений, то Верховная Рада с восьми утра работала в "турбокоронорежиме". Принимая не только ряд законов, связанных с коронавирусом, но и кадровые назначения. Учитывая, что любая власть заинтересована в уменьшении демократических свобод и увеличении возможностей для преследования политических оппонентов, не исключаю, что именно эти цели и поставлены президентом перед Венедиктовой в должности генпрокурора".

По мнению эксперта УИП, есть достаточно оснований полагать, что Генпрокуратура теперь более плотно займется Порошенко, а также будет "нагибать" парламент.

"После отмены депутатской неприкосновенности у генпрокурора есть возможность взяться более жестко за некоторых нардепов, – считает Спиридонов. – Пугать и оппозицию, и представителей монобольшинства (которые не всегда поддерживают инициативы президента). Рябошапка этим не пользовался, а Венедиктова вполне может стать рычагом влияния на любого депутата, который будет идти не по "лини партии". Возможны некоторые подвижки по делам Майдана (хоть многие доказательства уже уничтожены). Но, думаю, главной задачей новой главы Офиса генпрокурора будет держать под контролем ВР в целом и политических оппонентов действующего президента – в частности".

Как сообщал портал "Комментарии", Ирина Венедиктова стала первой женщиной в истории независимой Украины, которая возглавила Генпрокуратуру.

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