Гончаренко назвал Зеленского новым диктатором Европы

Член партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обратился к депутатам от фракции монобольшинства "Слуга народа", призвав их отреагировать на уголовные преследования своих коллег Петра Порошенко и Софии Федины, которые происходят по политическим мотивам. Об этом эпатажный депутат написал на своей странице в Facebook.

Так, Гончаренко, обращаясь к команде Зеленского, процитировал знаменитую фразу немецкого священника Мартина Нимеллера: "Когда они пришли за евреями, я молчал, потому что не был евреем. Когда они пришли за оппозицией, я молчал, потому что не был оппозиционером. Когда они пришли за мной, не было никого, кто мог бы мне помочь".

"Все кто сейчас молчит о политических преследованиях Софии Федины и Петра Порошенко, а судя по всему и моего, знайте, что за вами тоже придут. Мы уже слышим о "вешать людей", "о мягкотелости и либеральности". Похоже, под ваше молчаливое согласие подрастает новый "последний диктатор Европы", - указал критик власти в своем сообщении.

Кроме того, Алексей Гончаренко встревожен тем, как лояльно монобольшинство относится к возрождению авторитарной системы и не способно выразить свою гражданскую позицию.

"Как можно думать о "осторожность", когда нужно говорить правду? Как можно молчать, когда нужно защищать свободу? Нужно определяться на какой вы стороне", - заключил оппозиционер от "Европейской солидарности".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на срочном заседании Верховной Раде сегодня утром Алексей Гончаренко устроил "разбор полетов" для всех членов команды президента Владимира Зеленского, и даже ему самому.





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