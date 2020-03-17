"Гончаренко опять разошелся": досталось и Венедиктовой, и Зеленскому, и Ермаку

Сегодня во время заседания Верховной Рады во время голосования за назначение главой Офиса генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, одесский депутат от фракции "Европейская содидарность" Алексей Гончаренко вновь сделал фееричное заявление, которое вызвало острое обсуждение.

По убеждению политика, кандидатура Венедиктовой изначально ангажирована, так как раньше у нее был мандат от партии "Слуга народа". Таким образом, Гончаренко убежден, что новый генеральный прокурор будет выполнять указания президента Владимира Зеленского, а не совершать объективную прокурорскую деятельность, будучи полностью независимой, как и предусмотрено законом.

"Мы все знаем, что президент Зеленский любит, чтоб генпрокурор был его человеком, так он говорил о Рябошапке. Что Рябошапка на 100% его парень, теперь вы хотите, чтобы у вас была на 200% ваша девушка? Понятно. Я не удивляюсь этому абсолютно, потому что какие сегодня задачи стоят перед госпожой Венедиктовой? Это уникальный случай, когда человек не смог пройти аттестацию на судью Верховного суда, а нам после этого предлагают его в качестве генерального прокурора", - возмущенно заявил Гончаренко с трибуны.

Так, разгоряченный политик обозначил, что у Венедиктовой нет никаких заслуг, чтобы получить такой высокий пост, кроме того, что она готова выполнять распоряжения президента и покрывать его команду, которую тоже пора привлекать к уголовной ответственности.

"Ее задание - защитить своих. Потому что пришла весны, посадок нет. Я об этом уже говорил, что пора сажать своих. Например, за Оман. Что вы делали в Омане, господин президент, может уже, наконец, расскажете людям правду? Может тех депутатов, которые здесь наработали, что в бюджете три миллиарда дыра, чтобы свои карманы набить? Где их ответственность за это? Вон сидит еще один - господин Ермак (Андрей Ермак - глава Офиса президента, - прим. ред), у меня к нему один вопрос: вы казак или засланный казачек?", - обрушился гневом оппозиционер на всю команду украинского гаранта.

Отметим, что во время выступления Гончаренко, народные депутаты от "Слуги народа" делали несколько попыток его перекричать, освистать, а один из них даже попытался нацепить ему на рот марлевую повязку, в связи с повсеместным карантином из-за вируса COVID-19.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что это уже не первое яркое выступление Алексея Гончаренко, когда он обрушился с трибуны парламента на президента Украины Владимира Зеленского.









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