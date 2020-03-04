Гончаренко - Зеленскому: "Пиши заявление и уходи вон!"

Народные депутаты от партии "Европейская солидарность" воздержались во время голосования за отставку премьер-министра Алексея Гончарука, потому что их требование, чтобы в отставку ушел глава государства Владимир Зеленский. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил экс-нардеп Алексей Гончаренко.

"Такие как Гончарук не с неба спустились, их в правительство за руку привез Зеленский. Именно Зеленский допустил, что в бюджете огромная дыра. что на таможнях собирают взятки, вместо того, чтобы пополнять государственный бюджет. Это он устами своих депутатов предлагает бабушке продать собаку, чтобы заплатить по тарифам за газ, это он привел сюда судимого насильника несовершеннолетних и других людей, которые никому не были известными и сделал их правительством. Поэтому депутаты от "Евросолидарности" проголосовали бы за отставку Зеленского", - обозначил Гончаренко.

Также политик обозначил, что президент должен оставаться честным и не искать "козлов отпущения" в виде Гончарука и других министров, а признать свою несостоятельность как руководителя государства.

"Не надо тут всем рассказывать, какой ты молодец. Ты не молодец, бери бумагу, пиши заявление и уходить вон!" - заключил Гончаренко, добавив, что оппозиция в виде парламентариев от "Евросолидарности" будет также голосовать против и следующего правительства, которое собирает действующий украинский гарант.

Напомним, портал "Комментарии" ведет прямую трансляцию с зала заседания Верховной Рады, где сегодня вершится судьба государства на внеочередном заседании.

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