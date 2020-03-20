Руководство НБУ необходимо привлечь к ответственности, – Медведчук

Руководство Нацбанка Украины следует отправить в отставку и привлечь к ответственности за разбазаривание золотовалютных резервов. Столь громкое заявление сделал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

По его словам, НБУ продолжает политику активных валютных интервенций, распродав с 10 по 18 марта 1 720 млн долларов из золотовалютных резервов Украины.

"19 марта Нацбанк начал продавать евро, а его пресс-служба заявила: "…Мы работаем с контрагентами в США, чтобы доставить значительную партию наличной валюты". Активно распродавая валюту сейчас, в условиях начинающегося мирового финансово-экономического кризиса, НБУ наносит непоправимый ущерб Украине и ее возможности выстоять в этом кризисе, в частности закупать необходимые препараты и оборудование для борьбы с коронавирусом. Кроме того, Украине предстоит в текущем году погасить обязательств на свыше 17 млрд долларов США, и это только по внешним платежам", – заявил Медведчук.

Нардеп убежден, что политика НБУ по удержанию гривни направлена на то, чтобы дать время инвесторам, вложившим деньги в пирамиду гривневых ОВГЗ, избавиться от них.

Медведчук говорит о том, что в последние шесть лет под видом реформ системно уничтожался финансово-банковский сектор страны.

“Во-первых, девальвация национальной денежной единицы. За период 2014–2020 годов в результате провальной политики НБУ официальный курс гривни обвалился в 3,4 раза – с 7,99 до 27,27 грн за доллар, - говорит глава партии. - Вынужденные интервенции на валютном рынке регулятора в последнее время не способствовали укреплению национальной денежной единицы: курс в обменных пунктах достигал отметки в 29,6 грн за доллар. Напротив, не подкрепленная реальными финансово-экономическими инструментами ревальвация гривни в конце 2019 года привела к значительным потерям у многих экспортеров, в частности, аграриев".

В результате, по словам Медведчука, больше всего пострадали заемщики и вкладчики украинских банков. Так, продолжает политик, вклады наших граждан в национальной валюте обесценились эквивалентно в 3,5 раза, тогда как заимствования лиц в иностранной валюте были пересчитаны в сторону увеличения на эту же сумму. В результате, многие граждане вынуждены были отказаться от купленных ранее квартир, транспортных средств и прочего.

Во-вторых, убежден Медведчук, под видом оздоровления национальной финансовой и банковской системы руководство НБУ де-факто якобы расправлялось с конкурентами. Глава политсовета партии приводит статистику: за период 2014–2020 годов количество банков в Украине сократилось в 2,4 раза. На сегодня в Украине насчитывается 75 банков, в том числе 35 – с иностранным капиталом. Несмотря на рост объема золотовалютных резервов в 2014–2020 годах с $20,4 млрд до $26,6 млрд, из которых $22,5 млрд – ценные бумаги, на реальные ЗВР приходится лишь $2,765 млрд – наличные, депозиты, корсчета и $1,34 млрд – монетарное золото.

Медведчук уверен, что в условиях падения цен на нефть и пандемии коронавируса национальным регулятором актуализируются новые вызовы.

"В этих условиях Украине необходима принципиально иная денежно-кредитная политика и уход от ущербной политики последних лет в угоду МВФ. Внешнее управление банковской системой – угроза национальной экономической безопасности страны. А значит, глава Нацбанка Яков Смолий и все руководство национального регулятора должно быть отправлено в отставку и привлечено к ответственности", – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в повестку "межпарламентского диалога" Медведчука могут войти вопросы энергетического сотрудничества.

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