Межпарламентская инициатива Медведчука позволит обсудить транзит газа через Украину, - Марунич

По словам Дмитрия Марунича, миротворческие инициативы Виктора Медведчука полезны для Украины. Такое мнение эксперт высказал в эфире канала "112 Украина".

"Любые контакты, они полезны, на уровне парламентов, если наша власть где-то недорабатывает. Любые миротворческие инициативы оппозиции - в частности, "Оппозиционной платформы" - они полезны. Вот визиты Медведчука были в Париж, вот теперь в Берлин", - пояснил эксперт.

По словам Дмитрия Марунича, ключевой вопрос повестки дня "Межпарламентского диалога" - это мир на Донбассе путем выполнения "Минских соглашений".

"Ключевой вопрос повестки дня - это вопрос мира на Донбассе. Думаю, что общими усилиями, в том числе, и немецкой, и французской стороны, здравых и разумных сил, можно было бы подтолкнуть в целом киевскую власть к реализации "Минских соглашений-2", - пояснил эксперт задачи "Межпарламентского диалога во имя мира", который создал Виктор Медведчук.

По словам Марунича, еще один важный аспект работы "Межпарламентского диалога" - это сохранение транзитного статуса Украины в контексте запуска "Северного потока-2".

"Еще один важный аспект, на который хотелось бы обратить внимание - неизбежный запуск газопровода "Северный поток-2". Несомненно, он скоро осуществится, на протяжении даже возможно текущего года. Крайний срок - в начале следующего года", - прогнозирует он.

"Думаю, что в ближайшее время на повестку дня, в том числе, и "межпарламентского диалога" выйдут вопросы энергетического сотрудничества и сохранения роли Украины как транзитного государства. Напомню, кстати, инициативы того же Виктора Медведчука и господина Бойко - они несколько раз посещали Москву", - напомнил эксперт.

В связи с этим, Дмитрий Марунич уверен, что Медведчук как переговорщик может быть эффективен в решении этого вопроса.

"Мы все-таки остаемся мостом между Востоком и Западом в вопросах транзита. Поэтому я думаю, если этот вопрос будет вынесен на повестку дня, а вполне это вероятно, на новом этапе обсуждения, вот здесь как раз Медведчук может быть крайне эффективен - как переговорщик, как человек, который в состоянии предложить какую-то общую идею", - прогнозирует эксперт по вопросам энергетики.

"Эта инициатива направлена на решение внутриукраинских проблем с помощью привлечения неких внеукраинских субъектов", - так пояснил эксперт Дмитрий Марунич суть "Межпарламентского диалога во имя мира".

28 января, в Бундестаге Виктор Медведчук представил немецким парламентариям мирный план по урегулированию кризиса на Донбассе.



23 января 2020 года в Сенате Франции состоялась презентация "парламентского измерения "нормандского формата" для депутатов верхней и нижней палат французского парламента. Как известно, в июле 2019 года Виктор Медведчук презентовал в Европарламенте мирный план-концепцию по урегулированию ситуации на Донбассе. На этой презентации присутствовали представители всех фракций, представленных во вновь избранном Европейском парламенте.

Идея межпарламентского диалога ‒ диалога между парламентариями Украины, России, Германии и Франции ‒ получила высокую поддержку президента России Владимира Путина и председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина во время их личных встреч с Виктором Медведчуком в декабре 2019 года.

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