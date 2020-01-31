Язык

Українська

Русский

Coinspot 31.01.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 31.01.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Межпарламентская инициатива Медведчука позволит обсудить транзит газа через Украину, - Марунич
НОВОСТИ Все новости

Межпарламентская инициатива Медведчука позволит обсудить транзит газа через Украину, - Марунич

В повестку "межпарламентского диалога" Медведчука могут войти вопросы энергетического сотрудничества, считает эксперт

сегодня, 14:50
Автор:

• Комментарии

По словам Дмитрия Марунича, миротворческие инициативы Виктора Медведчука полезны для Украины. Такое мнение эксперт высказал в эфире канала "112 Украина". 

"Любые контакты, они полезны, на уровне парламентов, если наша власть где-то недорабатывает. Любые миротворческие инициативы оппозиции - в частности, "Оппозиционной платформы" - они полезны. Вот визиты Медведчука были в Париж, вот теперь в Берлин", - пояснил эксперт. 

По словам Дмитрия Марунича, ключевой вопрос повестки дня "Межпарламентского диалога" - это мир на Донбассе путем выполнения "Минских соглашений". 

"Ключевой вопрос повестки дня - это вопрос мира на Донбассе. Думаю, что общими усилиями, в том числе, и немецкой, и французской стороны, здравых и разумных сил, можно было бы подтолкнуть в целом киевскую власть к реализации "Минских соглашений-2", - пояснил эксперт задачи "Межпарламентского диалога во имя мира", который создал Виктор Медведчук. 

По словам Марунича, еще один важный аспект работы "Межпарламентского диалога" - это сохранение транзитного статуса Украины в контексте запуска "Северного потока-2". 

"Еще один важный аспект, на который хотелось бы обратить внимание - неизбежный запуск газопровода "Северный поток-2". Несомненно, он скоро осуществится, на протяжении даже возможно текущего года. Крайний срок - в начале следующего года", - прогнозирует он. 

"Думаю, что в ближайшее время на повестку дня, в том числе, и "межпарламентского диалога" выйдут вопросы энергетического сотрудничества и сохранения роли Украины как транзитного государства. Напомню, кстати, инициативы того же Виктора Медведчука и господина Бойко - они несколько раз посещали Москву", - напомнил эксперт.  

В связи с этим, Дмитрий Марунич уверен, что Медведчук как переговорщик может быть эффективен в решении этого вопроса. 

"Мы все-таки остаемся мостом между Востоком и Западом в вопросах транзита. Поэтому я думаю, если этот вопрос будет вынесен на повестку дня, а вполне это вероятно, на новом этапе обсуждения, вот здесь как раз Медведчук может быть крайне эффективен - как переговорщик, как человек, который в состоянии предложить какую-то общую идею", - прогнозирует эксперт по вопросам энергетики. 

"Эта инициатива направлена на решение внутриукраинских проблем с помощью привлечения неких внеукраинских субъектов", - так пояснил эксперт Дмитрий Марунич суть "Межпарламентского диалога во имя мира". 

28 января, в Бундестаге Виктор Медведчук представил немецким парламентариям мирный план по урегулированию кризиса на Донбассе.

23 января 2020 года в Сенате Франции состоялась презентация "парламентского измерения "нормандского формата" для депутатов верхней и нижней палат французского парламента. Как известно, в июле 2019 года Виктор Медведчук презентовал в Европарламенте мирный план-концепцию по урегулированию ситуации на Донбассе. На этой презентации присутствовали представители всех фракций, представленных во вновь избранном Европейском парламенте.

Идея межпарламентского диалога ‒ диалога между парламентариями Украины, России, Германии и Франции ‒ получила высокую поддержку президента России Владимира Путина и председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина во время их личных встреч с Виктором Медведчуком в декабре 2019 года.  


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WqnCFUHxVLk
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...