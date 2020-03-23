Карантин на практике покажет простым украинцам, что именно им нужен мирный план Медведчука, - военный эксперт

Ограничения, связанные с карантином, многих украинцев заставят по-другому смотреть на политиков. Так считает военный эксперт Юрий Дудкин, о чем написал на своей странице в Facebook.

"Многие люди все еще не поняли, что карантин – это мелочи жизни по сравнению с войной. Смешно смотреть на все эти жалобы, как одни жалуются, что из-за карантина трудно добраться на работу, другие – что дорожают продукты, третьи - что приходится тратить семейный бюджет на аптеку и т.д.", - пишет эксперт.

Дудкин считает, что люди, живущие на Донбассе в условиях войны вот уже шесть лет, имеют дело с гораздо худшими условиями. Иногда они, просто, нечеловеческие.

"Хватит ныть! На Донбассе люди уже 6 лет живут, прямо скажем, в нечеловеческих условиях. Еще и под обстрелами. А если кто хочет поехать к родственникам, то надо пройти семь кругов ада на КППВ. Напомню, что более 90 человек просто умерли в очереди – только за последние два года", - написал Дудкин.

Вся эта ситуация с карантином и всевозможными ограничениями заставит украинцев задуматься о том, какие политики должны руководить страной в дальнейшем. Это должны быть люди, которые видят путь к мирному разрешению ситуации, а не те, что наживаются на войне, говорят о мире, но ничего не делают.

"Станет ясно, что настоящие патриоты – это такие люди как Виктор Медведчук, кто освободил около 1000 пленных, кто разработал и реализует свой мирный план, основанный на "Минских соглашениях", - уверен эксперт. И после карантина многие простые украинцы поймут, что этот мирный план нужен именно им.

"Если не доходит в теории, то карантин на практике покажет народу, что мирный план Медведчука нужен в первую очередь простому украинцу Иваненко и Петренко", - подытожил военный эксперт Юрий Дудкин.

Ранее "Комментарии" писали о том, что глава Минздрава призывает ввести в Украине чрезвычайное положение.

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