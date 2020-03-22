Глава Минздрава призывает ввести в Украине чрезвычайное положение

Глава министерства здравоохранения Илья Емец заявил, что для успешного преодоления вируса COVID-19 в Украине необходимо вводить чрезвычайное положение, что максимально снизит социальные контакты для распространения инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Так, Емец во время своего выступления в прямом эфире обозначил, что украинцам необходимо было с самого начала прививать сознательное отношение к эпидемии, минимизировать контакты друг с другом, что предотвратило бы стремительное распространение болезни.

"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы", - подчеркнул глава МОЗ.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, чем чревато и что предусматривает чрезвычайное положение для Украины, если оно будет принято на государственном уровне.

"Это касается и экономического блока вопросов, – поясняет политический эксперт Денис Гороховский. – По сути, все бизнес-процессы в стране замораживаются минимум на два месяца – и это скажется как на экономике страны, так и на жизни рядовых граждан, большинство из которых не имеют никакой финансовой подушки в виде личных сбережений. Также это касается и гуманитарного блока. С одной стороны, сегодня украинская медицина реально не готова к эпидемии: у нас не хватает персонала, у нас не хватает койко-мест для изоляции больных, а главное – у нас не хватает медицинского оборудования. Всё это сильно повлияет на смертность".



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