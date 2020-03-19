Чрезвычайное положение в Украине: в чем ограничат украинцев

Украина еще не прошла пик эпидемии и к концу марта ситуация может стать еще серьезнее. В этом контексте власти могут рассмотреть введение Чрезвычайного положения на всей территории страны.

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль напоминает, что в Черновицкой, Житомирской и Киевской областях уже введен режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за зафиксированных случаев заражения коронавирусом Covid-19.

"Однако введение Чрезвычайного положения (ЧП) всеукраинского масштаба – это куда более жесткая значимая мера, исключительная ситуация, когда под угрозой находится жизнь нации, – поясняет эксперт. – Также его могут вводить при попытке захвата государственной власти или изменения конституционного строя Украины путем насилия".

"Настораживает запрет на акции протеста"

По мнению Катерины Коваль, учитывая мировые тенденции, в частности, то, что происходит в странах Европы, можно сказать, что сценарий с введением ЧП весьма вероятен и для Украины.

"Ряд мер, свойственных для ЧП (всякого рода ограничений), уже введен в Украине в рамках карантина (на всей территории) и ЧС (в отдельных регионах). Но при ЧП всё куда жестче, – подчеркивает эксперт. – Ведь допускает хоть и временные, обусловленные угрозой, но – ограничения в осуществлении конституционных прав и свобод граждан. В том числе, ограничивается передвижением, может быть введен комендантский час, ужесточается охрана общественного порядка (патрули). Вводится запрет на проведение митингов, забастовок. Может быть принудительное отчуждение или изъятие определенного имущества у юрлиц и физлиц – как и в случае с военным положением. Возможна эвакуация людей из мест, ставшими опасными для проживания в связи с эпидемией. Не исключен особый порядок распределения продуктов питания и предметов первой необходимости, другие дополнительные мероприятия. К тому же власть может приостановить деятельности партий и общественных объединений, ввести ограничения для СМИ, ограничения по использованию Интернета и связи".

Катерину Коваль настораживает запрет на возможные акции протеста.

"К сожалению, наши правители за все годы приучили нас не верить никому из них. И есть вероятность, что люди, стоящие сейчас у власти, воспользуются введением ЧП и проголосовать, к примеру, за тот рынок земли, – отмечает эксперт. – Также есть информация, что Минюсту поручили разработать законопроект о фактическом перераспределении власти. А именно: чтобы президент смог самостоятельно, без обязательной в таких случаях поддержки парламента, оглашать режим ЧП. Таким образом, речь идет о внесении изменений в Конституцию не по процедуре. И мы не можем быть уверены, что речь пойдет только об этом пункте. Таки образом, может возникнуть повод говорить об узурпации власти. Нынешняя власть совершает всё больше ошибок. И ей немало прощают. Но если речь пойдет об узурпации власти, то при всей вере немалого числа людей в Зеленского, такие действия могут стать фатальными. Будем надеяться, что власти это понимают".

"Режим чрезвычайной ситуации - полумера"

Чрезвычайное положение в Украине для замедления распространения вируса нужно было вводить еще тогда, когда в европейских странах начало увеличиваться количество заболевших, считает эксперт Украинского института политики (УИП) Ева Антоненко.

"Китаю удалось успешно справиться с распространением вируса именно по причине быстрых жестких ограничительных мер, которые критиковали в отдельных демократических странах, – поясняет эксперт. – Как мы можем видеть по происходящему, введенный режим чрезвычайной ситуации – полумера, которая может даже усугубить последствия. Подтверждение тому – фотографии наземного транспорта, набитого пересевшими туда с закрытого метро людьми. Кроме того, далеко не все из тех, кто может находиться сейчас дома, там находится. При этом, в страну возвращается большое количество трудовых мигрантов из стран на карантине. И за соблюдением рекомендуемой при этом самоизоляции также никто не следит".

Ева Антоненко напоминает, что, судя по заявлениям западных лидеров, до 80% населения их стран может переболеть коронавирусом.

"Кроме того, по оценкам Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Академии Медицинских Наук Украины, коронавирусом в Украине может заболеть более 9 миллионов человек, – подчеркивает эксперт. – Главное в данных условиях – замедлить скорость распространения вируса, и именно для этого страны вводят ограничения. В противном случае пропускная способность больниц просто не справится с количеством заболевших, техобеспечения больниц не хватит на всех".

А это, подчеркивает эксперт, приводит, по сути, к такому большому количеству жертв, как в той же Италии. Напомним, что там подтверждено более 35 тысяч случаев заражения коронавирусом, при этом умерло почти 3 тысячи человек.

"Нам необходимо осознать, что ситуация действительно опасная, и проблемы от введения чрезвычайного положения вполне могут окупиться замедлением распространения вируса, – говорит Ева Антоненко. – Большинство государств не просто так вводит жесткие ограничения в ущерб экономике, Шенгену и даже политической репутации своих стран в регионе".

"Люди игнорируют призывы к самоизоляции"

"Насколько мне известно, вариант введения ЧП рассматривается руководством страны как один из вероятных. Это вызвано тем, что Украина еще не прошла пик эпидемии и к концу марта ситуация может значительно ухудшится", – говорит политический эксперт Денис Гороховский.

По мнению эксперта, следует понимать, что такие радикальные решения требуют от власти целого ряда нетипичных шагов, которые необходимы для контроля ситуации.

"Это касается и экономического блока вопросов, – поясняет Горозовский. – По сути, все бизнес-процессы в стране замораживаются минимум на два месяца – и это скажется как на экономике страны, так и на жизни рядовых граждан, большинство из которых не имеют никакой финансовой подушки в виде личных сбережений. Также это касается и гуманитарного блока. С одной стороны, сегодня украинская медицина реально не готова к эпидемии: у нас не хватает персонала, у нас не хватает койко-мест для изоляции больных, а главное – у нас не хватает медицинского оборудования. Всё это сильно повлияет на смертность".

Вместе с тем, подчеркивает Гороховский, в связи с особенностями менталитета, а также мизерным уровнем доверия к власти, люди просто игнорируют призывы к самоизоляции, тем самым осложняя ситуацию еще больше.

"Для этого типа граждан рекомендации власти не имеют силы и они начнут слушать исключительно, когда это будут прямые запреты. Для этого необходимо будет задействовать не только полицию, но и армию, – считает политэксперт. – Кроме того, власти необходимо будет решить проблему обеспечения граждан базовыми вещами, такими как продукты питания и проблемы первой необходимости. Разрешения на продолжения работы магазинов здесь однозначно не хватит, так как на складах запасы у всех ограничены. Та часть продуктов, которая завозилась из-за границы, на сегодняшний день недоступна. Местные производители отправлены на карантин. Также возникает вопрос с логистикой, особенно, если в условиях ЧП будут введены блок-посты и ограничен въезд в населенные пункты".

Учитывая вероятность, что власть не сможет качественно решить все эти вопросы, возможно, стоит отказаться от идеи ЧП. И ограничиться уже принятыми мерами и локальными режимами Чрезвычайных ситуаций, требования которых гораздо лояльнее, чем при ЧП, считает Гороховский.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабмин может ввести в Украине чрезвычайное положение, если это будет необходимо. Об этом во время внеочередного заседания парламента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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