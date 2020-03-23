"Емец готов уйти в отставку", - Дубинский

Народный депутат от фракции монобольшинства в парламенте "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что глава Министерства здравоохранения готовится к уходу в отставку уже в ближайшее время. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке", - коротко обозначил нардеп, пообещав опубликовать детали позже.

Как сообщается в Телеграм-канале украинского новостного ресурса "Резидент", Емец поставил ультиматум Офису Президента или вводят завтра ЧП или он уходит в отставку. Владимир Зеленский пообещал принять решение после вечернего совещания в Офисе Президента, на котором будут озвучены первые результаты экспресс тестов на коронавирус из областей Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что несколько часов назад глава Минздрава Илья Емец указал на начало второго этапа борьбы с коронавирусом COVID-19 в Украине.

По его словам, МОЗ уже восстановило вертикаль санитарной службы, когда замминистра Виктора Ляшко был назначен государственным санитарным врачом. Именно эта вертикаль, говорит Емец, отныне будет ключевой в борьбе с COVID-19. Медики будут пытаться локализовать очаги вируса и не допустить смертельные случаи.

“Если китайцам удалось достичь показателя смертности 3-4%, то Италии не удалось, там 8-9%. Я сегодня собрал специалистов, которые будут работать в медицинской реформе западного образца... Эти специалисты могут сделать так, что у нас смертность будет меньше, чем даже в Китае", - обещает Емец.



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