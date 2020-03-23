“Смертность будет меньше, чем в Китае”: в Украине с коронавирусом будут бороться по-новому

В Украине стартовал второй этап борьбы с коронавирусом. По словам министра здравоохранения Украины Ильи Емца, с сегодняшнего дня в нашей стране будут не только предупредительные меры: все силы сосредоточат на лечении болезни.

Емец признает, что наша страна, увы, не приняла жесткие меры и впустила вирус.

“У нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране", - говорит министр.

По его словам, МОЗ уже восстановило вертикаль санитарной службы, когда замминистра Виктора Ляшко был назначен государственным санитарным врачом. Именно эта вертикаль, говорит Емец, отныне будет ключевой в борьбе с COVID-19. Медики будут пытаться локализовать очаги вируса и не допустить смертельные случаи.

“Если китайцам удалось достичь показателя смертности 3-4%, то Италии не удалось, там 8-9%. Я сегодня собрал специалистов, которые будут работать в медицинской реформе западного образца... Эти специалисты могут сделать так, что у нас смертность будет меньше, чем даже в Китае", - обещает Емец.

Как ранее сообщали “Комментарии”, ученые Британской ассоциации оториноларингологии сделали заявление о том, что внезапная потеря обоняния может быть еще одним симптомом коронавируса. Причем, указывать на Covid-19 он может, даже если нет других проявлений болезни, и человек болеет в скрытой форме.





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