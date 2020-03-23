Ученые назвали новый симптом коронавируса, который проявляется у людей в скрытой форме

Ученые Британской ассоциации оториноларингологии сделали заявление о том, что внезапная потеря обоняния может быть еще одним симптомом коронавируса. Причем, указывать на Covid-19 он может, даже если нет других проявлений болезни, и человек болеет в скрытой форме. Об этом сообщает BBC.

Медики говорят о том, что потерю обоняния они фиксировали у инфицированных в Южной Корее, Китае и Италии. Кроме того, сейчас растет количество случаев с таким симптомом в США, Великобритании и Франции. В Британской ассоциации оториноларингологии подчеркивают: именно люди с внезапной потерей обоняния могут быть одними из ранее неизвестных скрытых носителей, которые способствуют быстрому распространению Covid-19. При этом симптоме медики просят оставаться в изоляции и сдать тест на коронавирус.

Как ранее сообщали "Комментарии", коронавирусом заболел еще один народный депутат. Об этом в своем Telegram написал его коллега по парламенту нардеп Алексей Гончаренко. Он утверждает, что Covid-19 подцепил представитель фракции "Опозиционная платформа "За жизнь" Александр Лукашев.





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